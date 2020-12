10 PEORES cosas que Naruto y Sasuke se han hecho el uno al otro

Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha son los dos personajes principales del anime y manga Naruto. Desempeñaron un papel importante en la serie y cada una de sus acciones fue casi un momento decisivo que dio forma a la historia.

Fueron fundamentales para el éxito de la serie y también están muy involucrados en Boruto: Naruto Next Generations. Después de todo, no habría sido una decisión acertada dejar a los dos personajes más populares fuera de la nueva serie.

Al principio, Naruto y Sasuke siempre estaban en la garganta del otro, causándose problemas con cada nuevo arco de la serie Shonen. Sin embargo, pudieron arreglar sus diferencias y La Verdad Noticias te comparte el proceso a continuación.

Los dos lados más vulnerables de Naruto y Sasuke

10 - Destruyeron los brazos del otro

Después de que el Equipo 7 selló a Kaguya Otsutsuki, Sasuke Uchiha los sorprendió al revelar su plan para matar a los Cinco Kage y comenzar una nueva era en el mundo de los ninjas. Antes de eliminar a los Cinco Kage, Sasuke desafió a Naruto a una batalla final.

Naruto no iba a permitir que Sasuke hiciera lo que quisiera; los dos se enfrentaron en el Valle del Fin. La pelea terminó con una victoria para Naruto, y finalmente puso fin a la locura de Sasuke. Ambos perdieron los brazos durante la pelea y se habrían desangrado hasta morir si Sakura no estuviera cerca para salvarlos. Fue fácilmente uno de los peores momentos para ambos.

9 - Sasuke intentó matar a Naruto

Si hay algo que era constante en la serie, entonces era la intención de Sasuke matar a su amigo. Naruto trató de ser amigo de Sasuke, quien tuvo que concentrarse en vengar a su clan. Los dos pelearon dos veces en la serie creada por Masashi Kishimoto.

La primera vez fue cuando Sasuke dejó el pueblo y Naruto lo persiguió. La pelea terminó con Sasuke superando a su amigo. La próxima vez que pelearon fue al final de la serie, Sasuke tenía la intención de matar a Naruto de una vez por todas, sin embargo, el rubio se mantuvo firme y logró derrotar a Sasuke.

8 - Sasuke atacó al Raikage

Sasuke se volvió loco cuando escuchó la verdad sobre el pasado de Itachi. Había vivido casi toda su vida odiando a su hermano mayor, y cuando la verdad salió a la luz, tuvo un colapso. Él pasó de matar a Itachi a matar a cualquiera que se interpusiera en su camino.

Mientras estaba cegado por su furia, Sasuke atacó la Cumbre de los Cinco Kages, donde luchó contra Lightning A. Sasuke usó Amaterasu en el Raikage, quien tuvo que cortar su brazo izquierdo para salvarse. Debido a las acciones imprudentes de Sasuke, Naruto fue golpeado por Karui.

7 - Sasuke dejó Konoha

Esta lista está dominada por Sasuke como debería ser. Para alguien de su edad, Sasuke hablaba en serio acerca de matar a otra persona. Él quería matar a su hermano de cualquier forma.

Después de que Itachi apareció en la Hoja Oculta, Sasuke lo desafió nuevamente; el resultado fue bastante simple de predecir. Itachi demolió a Sasuke sin ningún problema; la paliza dejó un profundo impacto en el rival de Naruto.

Luego, el joven Uchiha reto a Naruto en el techo del hospital, y habría terminado en una catástrofe si Kakashi no hubiera intervenido. Pronto Sasuke se fue del pueblo sin pensar dos veces en sus amigos.

6 - Sasuke robó el chakra de Naruto

Naruto y Sasuke hicieron todo lo posible durante su pelea final en el Valle del Fin. Salieron disparados y la pelea fue increíble. Sasuke tenía la intención de matar a Naruto y lo hablaba en serio.

A medida que la pelea se prolongó, ambos se estaban quedando sin chakra. Naruto trató de usar el chakra que le quedaba, pero Sasuke se lo robó.

5 - Sasuke ayudó a Akatsuki

Después de descubrir la verdad sobre Itachi y su clan, Sasuke solo quería una cosa: destruir la Hoja Oculta. Estaba más que feliz de ayudar a Akatsuki en su misión de reunir a todas las bestias con cola.

Luchó contra Killer B, pero fue derrotado con bastante facilidad. Sasuke ni siquiera lo pensó dos veces sobre cómo la organización podría potencialmente matar a Naruto, ya que también lo perseguían.

4 - Sasuke rechazó la amistad de Naruto

Naruto tuvo una infancia muy difícil y Sasuke también. En cierto nivel, Naruto creía que Sasuke no era tan diferente de él, y por eso Naruto pensó que entendía a Sasuke.

Naruto le ofreció a Sasuke su amistad varias veces, pero el Uchiha siguió rechazándola. Todo lo que Naruto quería era mantener a su "amigo" alejado de la oscuridad, pero este último no quería nada de eso.

Naruto hace la promesa de traer de regreso a Sasuke

3 - Naruto se vio obligado a hacer promesas

La partida de Sasuke de la aldea dejó un impacto desagradable en las personas que lo cuidaban. Dejó a Sakura completamente destrozada, su angustia era incomparable. Perdió a la persona que amaba mucho.

Naruto no podía ver a Sakura con tanto dolor y decidió hacer algo al respecto. A pesar de que estaba gravemente herido, Naruto le prometió a Sakura que traería de vuelta a Sasuke sin importar el costo. La promesa definitivamente pasó factura a Naruto.

2 - Naruto siguió molestando a Sasuke

Naruto había tomado una decisión sobre hacerse amigo de Sasuke hace mucho tiempo. Incluso cuando Sasuke le dio la espalda, Naruto no estaba listo para aceptarlo. Siempre hablaba de ser su amigo.

Naruto no tenía malas intenciones, eso es seguro, pero no se dio cuenta de que no todos podían ser como él. Naruto puede perdonar a casi todos, después de todo, llamó "héroe" a la persona que asesinó a sus padres. Sasuke no era así y por eso que Naruto fuera una plaga realmente no ayudó.

Sasuke se va de Konoha y Sakura intenta detenerlo

1 - Se empujaron unos a otros

Sasuke y Naruto eran parte del mismo equipo, pero se empujaban continuamente el uno al otro. Sasuke se sintió amenazado por el aumento de poder de Naruto y eso lo empujó a trabajar aún más duro.

Te recomendamos leer: Anime: Todo lo que tienes que saber sobre Naruto

En circunstancias normales, eso no habría sido un problema, pero Sasuke quería matar a Itachi. Cuando descubrió que el Rasengan de Naruto era tan poderoso, se sorprendió. Fue el último clavo en el ataúd y después de eso, Sasuke decidió que haría cualquier cosa para ganar más poder.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime.