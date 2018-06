'The Walking Dead': La productora dice que el éxito está en los personajes

Desde el universo de The Walking Dead siguen creyendo en lo que queda por contar, aunque los seguidores se impacientan cada vez más. Paralelamente, Fear The Walking Dead va cogiendo mucha más fuerza, recordando ese espíritu con el que comenzó la serie de AMC. Pero la productora de las dos ficciones, Anne Hurd piensa que ambas tienen una fuerza similiar sobre todo por los personajes.

Para ella la clave del éxito está en los protagonistas de las historias y no tanto en la acción del apocalipsis. Hurd habla así de profundizar en las personas dentro de un mundo distópico y sin vida rodeados por grandes hordas de zombis. Para ella lo importante es ver cómo tratan "las pérdidas y cómo tratan de encontrar el amor en este apocalipsis".

"Muchos de los personajes son increíblemente defectuosos. Pero, al mismo tiempo, el hecho de que crean que podemos reinventar el mundo y hacerlo mejor la próxima vez es algo que creo que a muchos de nosotros nos gustaría ver. La idea de que la gente puede cambiar para bien y, a veces, para mal, dado a lo que se enfrentan, es realmente lo que le interesa a la gente"

No se esconde a la hora de llamar imperfectos a los personajes de las ficciones, ya que ahí está la clave de la historia. La productora ejecutiva, con una gran experiencia dentro de la industria, sigue muy de cerca los cómics de Robert Kirkman y habla así de poder expandirse y crear más allá de ellas, como ya ha pasado con Fear The Walking Dead:

"El hecho de que se base en una serie continua de cómics que tiene seguidores en todo el mundo, y que también mantiene su alto nivel de calidad, es importante. Pero no quieres que la gente sepa exactamente lo que va a pasar, y cuándo va a pasar. Tenemos personajes como Daryl Dixon que no existen en absoluto en el cómic. Tener nuevos personajes en el espectáculo va a cambiar la dinámica"

Ahora, con Scott Gimple liderando la dirección de contenidos, el universo de los zombis trata de renovarse para no caer en los errores de la pasada temporada. Eso sí, estos cambios traen la salida del mayor protagonista, Andrew Lincoln, y la pérdida de otros personajes. ¿Cómo se tomarán los fans el nuevo rumbo? The Walking Dead regresa en otoño con su novena temporada, mientras que Fear The Walking Dead está emitiendo su cuarta entrega.