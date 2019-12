The Rolling Stones podrían lanzar un nuevo álbum en el 2020

Una historia como la de los Rolling Stones está llena de momentos especiales, siendo sus lanzamientos discográficos parte esencial de su reputación como una de las agrupaciones británicas más aclamadas de la historia del rock, por lo que la noticia de un nuevo álbum de estudio grabado por sus ‘Satánicas Majestades” adquiere una relevancia especial.

Los Rolling Stones preparan un nuevo álbum que todos sus fans esperamos con gran ansiedad.

En palabras de Ronnie Wood, el grupo está trabajando en nueva música, esperando ser publicadas el próximo año. "Es como un puzzle. Todavía debemos juntar las piezas", dijo el guitarrista, sin ocultar su deseo de partir de gira mundial con sus compañeros. El músico que formó parte de The Faces (donde también participaba Rod Stewart) y también de la banda de Jeff Beck, se integró a los Rolling Stones en 1975, ocupando el puesto dejado en ese entonces por Mick Taylor.

La banda sigue teniendo la suficiente energía para mantenerse en activo, realizando concierto masivos.

Luego de recorrer todo el mundo infinidad de veces, Wood cree que al interior de la banda todavía hay hambre de logros, y considera que son "indestructibles". Para ello, mencionó el cáncer que superó años atrás, amenazando uno de sus pulmones -"dejé de fumar hace cuatro años"-, además de la reciente operación al corazón de Mick Jagger, los problemas de salud experimentados por Keith Richards tras caer de una palmera y el tumor en la laringe de Charlie Watts. "Todo ha ido bien, ha sido un gran milagro", concluyó, convencido.

No se conocen mayores detalles del que seríoa la próxima placa de estudio de la banda, pero se esperan que sean temas originales los que incluyan.

En 2017, Wood fue diagnosticado con cáncer de pulmón que requirió la extirpación parcial de dicho órgano, el músico rechazó la quimioterapia porque no quería perder su cabello. El 17 de octubre de 2017, publicó su autobiografía “Ronnie Wood: Artist”, además ha lanzado hasta el momento siete álbumes como solista.

¿Realizaon algún tipo de pacto los Stones? no se sabe con certeza, pero siguen vivos y realizando nueva música,

El último álbum de estudio editado por los Stones fue “Blue & Lonesome”, su placa de estudio británica número 23 y 25 estadounidense incluye una colección de covers de Blues, fue lanzado el 2 de diciembre de 2016, es decir, que han pasado ya casi cuatro años de la aparición de este que a la vez fue su primer álbum en presentar solamente versiones de otros artistas.

Este disco que incluye entre otros excelentes covers de canciones como “Just Your r Fool” de Buddy Johnson, “Ride ‘Em on Down” de Eddie Taylor, “Commit a Crime” de Howlin Wolf y “I Can´t Quit You Baby” de Willie Dixon, fue su primer lanzamiento de estudio desde “A Bigger Bang” del 2005, con lo que su brecha de once años siendo la más larga entre dos álbumes de la banda.

Ricardo D. Pat