Sacan a Gaby Ramírez de Six Flags por su "diminuta" vestimenta

A pesar de que vivimos en un país libre, todavía hay situaciones de discriminación en contra de las mujeres y tristemente lo vivió hace unos días Gaby Ramírez, de 37 años, quien llevó a su hijo a un parque de diversiones al sur de la CDMX y guardias del lugar le prohibieron la entrada por ir vestida, según ellos con "diminuta" vestimenta. La actriz, quien actualmente participa en el programa Tengo talento, mucho talento, en Estados Unidos, habló de esta situación para una revista de espectáculos.

¿Era la primera vez que ibas a este lugar?

"No. Como trabajo en Los Ángeles, mi hijo y yo vamos al parque de la misma empresa, de hecho, tenemos un pase anual. Así que ahora que vine a la CDMX quería conocer el Six Flags que hay aquí, porque la última vez que había venido aún era Reino Aventura"

¿Qué explicaciones te dieron para impedirte la entrada con tu hijo?

"De entrada, desde que llegué me trataron mal, pues se acercó un guardia y me dijo: 'señorita, su atuendo es inapropiado su "diminuta" vestimenta y así no va a poder pasar'".

¿Qué llevabas puesto?

"Como ese día estaba haciendo mucho calor, llevaba un short de mezclilla, una camisa de manga larga y unas botas".