Raúl Araiza se sobre pasa con Andrea Legarreta en plena transmisión

La semana pasada, las cosas en el matutino Hoy se pusieron más tensas que nunca y todo se salió de control, esto después de que en plena transmisión Raúl Araiza y Andrea Legarreta protagonizaran una fuerte discusión.

odo fue porque en la sección “Te cargó el payaso” aparentemente Andrea se la pasó haciéndole caras a Raúl, por lo cual “El Negro” no aguantó más y terminó encarándola y gritándole: "¿Qué quieres, qué quieres, qué no te gusta, qué quieres, me estás llamando a mí?”.

Sin embargo, el día de hoy los conductores quisieron dejar atrás el malentendido y todas las especulaciones y en la misma sección comenzaron a mofarse de la situación, por lo cual Galilea Montijo comenzó a encarar a Raúl en tono de broma.

No obstante cuando llegó el turno de Andrea, para seguir con “la carrilla”, decidió comenzar a gritarle para que vea lo que se siente, sin imaginar que Raúl se sobrepasaría y decidiera callarla plantándole un tremendo beso en la boca y de esta forma hacer las paces.

Lo curioso es que de nueva cuenta todo se volvió a salir de control, pues entre broma y broma Raúl y Paul Stanley también se dieron un beso en la boca y por poco le toca a Fernando del Solar.