¿Qué opina Kourtney Kardashian de la novia “adolescente” de Scott Disick?

Un nuevo informe publicado en TMZ el lunes por la mañana afirma que Kourtney Kardashian no tiene ningún problema con que su ex y padre de sus hijos, Scott Disick se involucre románticamente con Amelia Gray Hamlin, de 19 años. De hecho, tal como lo ve Kourt, ¡esto podría ser algo bueno para Scott!

Según TMZ, fuentes cercanas a la ex pareja, que comparten a sus hijos Mason, Penelope y Reign juntos, afirman que Kourt "no tiene ningún problema" con la presencia de Amelia en la vida de Scott.

La única razón de esto (y suponemos que tiene algún sentido) es que la paternidad de Scott no se ha visto afectada, y los conocedores afirman que sigue estando presente y ayudando a los niños. Entonces, ¿por qué preocuparse por su vida personal si todo está bien en el frente de la paternidad compartida?

Probablemente suena muy poco convencional para la mayoría de nosotros, pero aparentemente esta ha sido la opinión de Kourt durante un tiempo, según el medio.

Kourtney Kardashian considera que Scott es mejor padre cuando tiene novia

La estrella de Keeping Up With The Kardashians no vio ningún problema con la búsqueda de Scott de la entonces adolescente Sofia Richie hace varios años, nuevamente simplemente porque Kourt se dio cuenta de que en realidad lo convertía en un mejor padre.

Scott también inició su noviazgo con Sofia Richie cuando ella tenía 19 años y él 34. La relación duró 3 años hasta que decidieron terminar en mayo de 2020/Foto: Quien

Cuando Scott está saliendo con alguien, es cuando se dice que es "el más firme, feliz y responsable", por lo que parece que la fundadora de Poosh acaba de aceptar esta compensación con el tiempo.

Por supuesto, la clave aquí es que Scott y Kourt son buenos amigos, mejor de lo que han sido en mucho tiempo, lo suficiente como para estar absolutamente coqueteando varias veces en las redes sociales y haciendo que los fanáticos se preocupen por una posible reconciliación.

Ahora, no estamos diciendo que un ícono como Kourtney Kardashian ha perdió el amor contra una radiante adolescente Amelia Hamlin, pero seguramente hay sentimientos más profundos entre los dos ex que solo las vibraciones de co-paternidad.

Amelia y Scott se dejaron captar demasiado románticos hace unos días. Aunque se dice que Disick no está buscando una relación formal por el momento/Foto: TMZ

Sin embargo, como te hemos revelado en La Verdad Noticias, muchos fans esperan que en algún momento Kourtney y Scott retomen su relación. Pero mientras eso llega o no a ocurrir, el empresario está disfrutando de salir con la joven Amelia. ¿Crees que Scott y Amelia podrían durar mucho tiempo juntos?

