¿Qué es la bombita de Andrés García?

En diversas entrevistas, Andrés García ha hablado sobre la bombita que usa para solucionar sus problemas de disfunción eréctil e incluso que ya va por la tercera, pero… ¿Sabes cómo funciona? Un implante de pene o bombita es un mecanismo que se inserta dentro del aparato reproductor masculino para que pueda volver a tener erecciones.

La cirugía se realiza en unas pocas horas y la recuperación se puede dividir en 3 partes. Entre los 7 y los 10 días ya puedes regresar al trabajo, luego de los 30 días ya puedes realizar actividades físicas y la último y más importante para los interesados ocurre luego de lo 45 a 60 días, momento en el que ya puedes volver a tener relaciones sexuales sin poner en riesgo tu cuerpo.

¿Cuánto cuesta ponerse la bombita en México?

¿Cuánto cuesta ponerse la bombita en México?

Aunque ponerse la bombita no es cosa de otro mundo, los precios sí son un poco elevados pues las puedes encontrar entre $70,000 y los $250,000, no obstante, algunos seguros médicos cubren estos gastos, así que si están pensando en ponerte una bombita, no te alarmes, primero consulta con tu médico y seguro y si éste no te lo puede proporcionar, ya puedes empezar a planificar.

Te puede interesar: Así lucía Andrés García de joven

¿Qué cáncer tuvo Andrés García?

¿Qué cáncer tuvo Andrés García?

El tipo de cáncer que tuvo Andrés García cuando se enfermó, fue leucemia en la sangre y la razón por la que se le desarrolló se debe a que tomana diariamente un medicamento que le quitaba el mal humor, más tarde se enteró que la pastilla que consumía era de uso psiquiátrico y se les daba a los pacientes cada 15 días o cuando tenían un crisis. He ahí las consecuencias de automedicarse.

¿Qué fue lo que le pasó a Andrés García?

Cuando Andrés García trabajaba para Televisa se mal humoraba cuando sus compañeros de trabajo no se aprendían sus diálogos y a raíz de eso empezó a consumir una pastilla que le quitaba el mal humor de manera inmediata, el Tegretol se empezó a volver parte de su vida a tal grado que se volvió dependiente de él y lo consumía todos los días para no estresarse.

Luego de aproximadamente año y medio de estarla consumiendo, empezó a perder las fuerzas y hasta para tomar un vaso con agua debía usar las dos manos. En ese momento, el actor de Chanoc creyó que ya le había llegado la hora y que se moriría y cuando se fue a hacer un análisis en los Estados Unidos le dieron la noticia de que tenía leucemia en la sangre.

“La leucemia, por lo menos en aquella época, era una enfermedad mortal”.

Habiéndole pronosticado 8 meses de vida, en vez de ponerse triste, Andrés García se puso contento, ¿Por qué? Porque ya sabía qué es lo que tenía, por qué estaba perdiendo las fuerzas y cómo moriría.

Como te habíamos comentado aquí en La Verdad Noticias, el motivo por el cual estaba enfermo era por la pastilla que consumía, así que le recomendaron dejar de consumirla y afortunadamente al paso de dos años se recuperó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.