Paty Cantú explota por las críticas sobre su edad; Danna Paola la defiende

Danna Paola y Paty Cantú son dos de las cantantes más reconocidas de México pues su talento y trayectoria de muchos años las ha posicionado en el gusto del público, motivo por el que ambas se han mostrado respeto.

Sin embargo, parece ser que Paty Cantú ha estado recibiendo mucho hate en sus redes sociales donde a menudo le recuerdan su edad y le dicen que está pasada de moda, por lo que la cantante ha explotado contra sus haters y al parecer Danna Paola la apoya.

Y es que Paty Cantú y Danna Paola parecen ser muy cercanas, e incluso se rumora una colaboración entre ambas.

Danna Paola defiende a Paty Cantú

Aunque debería estar contenta pues estrena nuevo material musical, Paty Cantú ha hecho una petición a sus haters pues últimamente la han criticado por “estar pasada de moda” y “Ser vieja”, motivo por lo que ha expresado su incomodidad con estos comentarios.

En sus redes sociales la cantante escribió al respecto:

"No saben cuántas veces me toca leer comentarios ofensivos. Desde un lugar que critica mi edad, mi relevancia, y las distintas etapas de mi carrera. No se puede vivir en una línea. Vean el documental de Taylor Swift. Los momentos climáticos son eso, momentos".

Hay que recordar que la ex integrante de Lu ya lleva varios años como solista y se ha ganado un lugar en la música pop, por lo que se dijo harta de las ofensas.

"Ya me cansé de aguantar. No aguanto más. No me ofendan. No me comparen. Si quieren comunidad y música son bienvenidos. Si quieren pleito, pasen de mi. Y déjenme en paz. No vivo para ser más que el artista de su preferencia. Vivo pa crecer. Vivo pa ser feliz. Gracias".

En internet muchos apuntaron a que estos comentarios vienen del fandom de Danna Paola y Kenia Os, sin embargo parece ser que la actriz de Élite respalda a su amiga pues le ha dedicado un mensaje en el que le expresa su admiración.

"@PatyCantu y tú. Mujer chingona, talentosa y la inspiración de muchas. El pop en México se ha visto marcado también con tu música y tu esencia amiga, eres una artista maravillosa y te admiro muchísimo, Gracias por seguir compartiendo tu arte y mantenerte fuerte en esta industria"

Ante este comentario Paty agradeció el gesto de Danna y también expresó que el cariño y admiración es mutuo.

"Gracias por tus palabras. Significan mucho y hacen eco. Qué bonito se siente que entre nosotras siempre se construyan puentes y jamás se destruyan castillos. Eres impresionante, icónica y tu arte imborrable. Te quiero y ojalá pronto me toque verte y darte un abrazo. De verdad".

¿Qué edad tiene Paty Cantú?

Paty Cantú tiene 38 años de edad

Patricia Giovanna Cantú Velasco, mejor conocida como Paty Cantú, es una actriz, cantante y compositora mexicana que ha sido galardonada en diferentes ocasiones como los Premios MTV Latinoamérica, MTV Europe Music Awards y la Sociedad de Autores y Compositores de México por su trayectoria y composición, ademáss de ser nominada en cinco ocasiones a los premios Nickelodeon Kid’s Choice Awards México.

Nacida un 25 de noviembre de 1983, y actualmente de 38 años de edad, Paty Cantú se ha consolidado gracias a su talento musical y a su indudable carisma y por supuesto belleza que la ha colocado como una exponente importante del pop mexicano.

