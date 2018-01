¿Oprah sabía sobre el acoso de Weinstein?

El cantante Seal mostró en las redes sociales su molestia contra Oprah Winfrey, pues señaló que ella sabía sobre las actividades de acoso y abuso sexual que hacía el productor de cine, Harley Weinstein.

'Oh lo olvidé, es cierto... habías escuchado rumores, pero no tenías idea de que en realidad estaba atacando en serie a las jóvenes de ojos saltones que a su vez no tenían idea de qué se estaban metiendo. Mi error', expresó el cantante en su Instagram.

El comentario estuvo acompañado de una serie de imágenes en las que aparece Oprah besando al magnate.

Cabe mencionar que en la más reciente entrega de los premios Globos de Oro, la conductora habló sobre la libertad de prensa, el racismo y el abuso sexual cuando recibió una de las preseas honoríficas, lo que logró llevarse la ovación del público.