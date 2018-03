Natalia Téllez sorprendió a sus seguidores con un look muy natural

La conductora de la sección de famosos en las redes sociales del programa matutino Hoy, Natalia Téllez, sorprendió a sus seguidores en Instagram con un look muy natural.

Una publicación compartida por Natalia Tellez (@natalia_tellez) el Dic 20, 2017 at 9:44 PST

Cuando no hay barbilla hay papada Una publicación compartida por Natalia Tellez (@natalia_tellez) el Dic 21, 2017 at 4:13 PST

Pocas famosas como ella se atreven a compartir imágenes sin una gota de maquillaje, pues la reacción de los usuarios no se hacen esperar ya que los famosos los tienen acostumbrados a siempre dar su mejor cara.

Una y ya Una publicación compartida por Natalia Tellez (@natalia_tellez) el Dic 12, 2017 at 7:43 PST

En el caso particular de la conductora, parece ser que los looks naturales no incomodan en lo absoluto a sus fans, pues estos elogian cada una de las fotografías.