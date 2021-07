Michelle Rodríguez da positivo a COVID-19 “me vacuné y aun asi me contagie”

La actriz y comediante Michelle Rodríguez dio positivo a COVID-19, pese a que semanas atrás se había vacunado contra la enfermedad, al menos así lo reveló a través de sus redes sociales, donde aseguró que se encuentra estable y fuera de peligro.

La comediante que forma parte de la “familia disfuncional” en el programa “Me Caigo de Risa” indicó que días atrás se hizo un prueba de coronavirus y dio positivo a la enfermedad.

Michelle Rodríguez ya se había vacunado

Así anunció que tenía coronavirus

La actriz reveló que desconoce dónde o cómo se contagió, además hizo énfasis en que ya se había vacunado por lo que le pidió a sus seguidores que se cuiden y cumplan con todas las medidas sanitarias posibles para evitar contagiarse.

“Con pocos síntomas y mis signos estables. Hace dos semanas me vacuné y aún así logré contagiarme, así que no hay más que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. No aflojemos ni tantito!”, indicó.

La comediante de 42 años de edad, indicó en su cuenta de Instagram que tiene algunos síntomas relacionados con la enfermedad, pero indicó que se encuentra estable. Así mismo aprovechó el momento para agradecer a todas las personas que se han preocupado por ella y con el humor que la caracteriza indicó que ya le hacen falta pocos días para superar la enfermedad.

“Positiva COVID pero positiva BICHOTA así que pronto y bien salgo de esta ya me falta poquito” escribió.

Vacunas COVID-19 reducen hospitalizaciones

La actriz se encuentra estable

Recordemos que hasta el momento ninguna vacuna contra el COVID-19 es 100% eficaz contra la enfermedad, aún tienen un pequeño margen de “error” por lo que aun las personas vacunadas pueden contraer coronavirus.

Pese a que la eficacia no es del 100% la vacuna si ayuda a reducir la gravedad de la enfermedad evitando hospitalizaciones, es por eso que la comediante Michelle Rodriguez pese a tener la enfermedad solo presenta “pocos síntomas”.

