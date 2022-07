Letra de Nada de Shakira

La canción “Nada” de Shakira forma parte del último álbum discográfico de la cantante colombiana; éste se llama “El dorado”, fue lanzado en el año 2017 y cuenta con canciones como: Me enamoré, Chantaje, La bicicleta, Perro fiel, Amarillo, entre otras.

A continuación te dejaremos la letra completa del sencillo Nada.

Voy caminando sobre un mar de hojas secas

Vuelan los ángeles sobre Berlín

Van entonando junto a mí un aleluya

Mientras la lluvia cae dentro de mí.

Extraño tu voz

Estoy en tierra de nadie, me falta hasta el aire

De espaldas al sol

Pasa otro día sin ti.

No sirve de nada llegar aún más lejos

Ni toda la fama, ni todo el dinero

No sirve de nada si no estás conmigo

Y la soledad se me clava en los huesos.

No sirve de nada-ah, nada

Na-ah-ah, nada-ah-ah

Na-a-da, na-ah, na-a-da

No, no, no, no.

Nadie adivina qué depara el destino

Nuestro camino aún está a medio hacer

Tiro mi bolso Chanel del Barrio Chino

Al suelo mojado y me lanzo a correr.

Extraño tu voz

Me hace falta tocarte, olerte, mirarte

De espaldas al sol

Acaba otro día sin ti.

No sirve de nada llegar aún más lejos

Ni toda la fama, ni todo el dinero

No sirve de nada si no estás conmigo

Y la soledad se me clava en los huesos.

No sirve de nada-ah, nada

Ah-ah-ah, nada-ah-ah

Na-a-da, na-ah.

No sirve de nada llegar aún más lejos

Ni toda la fama, ni todo el dinero

No sirve de nada si no estás conmigo

Y la soledad se me clava en los huesos.

No sirve de nada-ah, nada

Ah-ah-ah, nada-ah-ah

Na-a-da, na-ah, na-a-da

No, no, no, no.

Acordes de Nada de Shakira

La Verdad Noticias te informa que para poder tocar la canción Nada de Shakira, únicamente necesitas conocer 4 acordes: Gm, Bb, F, Eb, no obstante, para que puedas interpretarla mejor, puedes hacerlo con una guía.

Video de Nada de Shakira

Si bien es cierto que la canción Nada de Shakira se estrenó en el 2017, fue en el 2018 cuando lanzó su videoclip en la plataforma de YouTube, en él se observa a una Shakira completamente sola en un recinto frente al amor, aclamando que de nada sirve tenerlo todo, fama, fortuna y dinero, si no estás con quien realmente quieres estar.

Estadísticamente hablando, al día de hoy el tema musical “Nada” ya cuenta con 36,469,729 reproducciones, 561,101 likes y 57,460 comentarios.

Canciones románticas de Shakira

La esencia e identidad de Shakira es difícil de opacar y dentro de su repertorio musical se podría decir que en la mayoría de sus álbumes discográficos cuenta con al menos una canción de amor.

"Esta canción la escribí a los 17 años, sí, porque a los 15 ya me había enamorado, es más, la primera vez que me enamoré tenía 4 años".

Algunas de sus canciones románticas más famosas son:

Tú.

Antología.

Ojos así.

Moscas en la casa.

Un poco de amor.

Antes de las 6.

Que me quedes tú.

Día de enero.

Inevitable.

Hay amores.

Me enamoré.

¿Qué otra canción romántica de Shakira conoces o te gusta?

