"La tiene chica": Alicia Machado reveló el tamaño de los atributos de Luis Miguel

La ex Miss Universo Alicia Machado, estuvo como invitada en el programa "Hoy", donde habló de su romance con Luis Miguel y de la vez que confesó a un medio estadunidense intimidades sobre el cantante, como el tamaño de sus atributos.

De acuerdo con Publimetro, en 2015 Alicia Machado reveló en el programa "Rica la Noche", de Estrella TV en Estados Unidos, que el tamaño del miembro viril de Luis Miguel era pequeño.

En un concurso del programa le pusieron la foto y ella tenía que hablar de su habilidad como amante.

Los presentadores le pusieron una salchicha pequeña, si lo que ellos mostraban era cierto entonces ella debía tomarse un trago, cosa que hizo.

Machado tuvo un romance de meses con Luis Miguel en 1996, tres años después, la ex Miss Universo confesó por qué dijo eso y lo que siente por "El Sol" de México.

Fue una entrevista mal intencionada, me hicieron decir cosas así, pero la verdad jamás dije nada. De esos temas yo no hablo. En mi vida diría algo relacionado con eso, indicó.

La venezolana estuvo como invitada en el programa "Hoy", y en la sección denominada La Corte, rompió el silencio sobre el vínculo que tuvo con LuisMi

Cuando le preguntaron sobre el amor que hubo entre ambos, ella no dudó en hablar del detalle que más la enamoró.

No fueron tantos detalles materiales, sino la manera en la que me trataba. Un día me cantó al oído la canción 'Sueña'.