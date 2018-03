Jennifer Lopez: "Un director me pidió que me quitara la camiseta y le enseñara los senos"

Jennifer Lopez, realizo fuertes declaraciones en temas sexuales, pues narró cuando un Director de cine le solicitó un acto indebido, : "Un director me pidió que me quitara la camiseta y le enseñara los senos". La empresaria Jennifer López alzó la voz y reveló que fue víctima de acoso sexual.

La candente Jennifer Lopez se ha caracterizado por ser una mujer hermosa y sensual y también cabe destacar que las propuestas sexuales no le han faltado por parte de los directores de cine.

Esta vez no fue la excepción, y ahora la cantante reveló con lujo de detalle como fue su experiencia ºcon un director de cine que se quiso pasar con ella.

Jennifer López reveló que fue víctima de acoso, luego de que un productor le pidió que le mostrara sus pechos, afortunadamente el acto no procedió, ya que la cantante se negó.

“No he sido acosada de la misma forma que otras mujeres, pero ¿alguna vez un director me pidió que me quitara la camiseta y le enseñara los senos? Sí me ha pasado. ¿Y lo hice? No”, contó JLo durante una entrevista.

La desagradable situación ocurrió hace algunos años durante el casting para una de sus primeras películas, la Jennifer López confesó que la propuesta la intimidó, sin embargo, se armó de valor y no accedió

“Cuando le contesté estaba aterrada, recuerdo que mi corazón se me salía del pecho, y yo pensaba '¿qué hago?' ¡Este hombre me está dando trabajo! Podría haber hecho una cosa u la otra pero creo que al fin y al cabo, la ‘chica del Bronx’ que llevo dentro me dijo: 'No, no lo voy a hacer'”, concluyó la ex de Marc Anthony

Jennifer López enloquece las redes con sensual vestido

Jennifer López no deja de levantar suspiros cada vez que decide sacar a la luz uno de sus vestidos. En esta ocasión, para dar las buenas noches a sus seguidores, la Diva del Bronx publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con la que se posiciona como la reina de los tonos dorados.

Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el Mar 4, 2018 at 5:32 PST

Ella luce muy sensual con su cabellera suelta y rubia. Su maquillaje también ha llamado mucho la atención, pues los tonos bronce y marrones marcan cada una de las expresiones de su rostro.ç

Sweet dreams everyone.... #neverstopdaydreaming Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el Mar 21, 2018 at 1:23 PDT

Eso ha ganado la simpatía de sus seguidores quienes no dudaron en hacerle saber a JLo lo hermosa que se ve y apreciar su llamativo vestido. La imagen ya tiene más de 350 mil “Me gusta”.

Jennifer López, quien además luce espectacular a sus 48 años, puede lucir lo que sea, y con cualquier atuendo se ve hermosa