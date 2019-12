¡ESCÁNDALO! Itatí cantoral ¿estaba borracha cuando cantó La Guadalupana?

Este 12 de diciembre se celebra el día de La Virgen de Guadalupe, y como siempre Televisa hace una serenata a la virgen donde participan varios artistas, de hecho, este año serán Carlos Rivera, Aracely Arámbula y algunos otros los que interpretan las mañanitas a la imagen catolica. pero, sin duda, si alguien se ha hecho popular gracias a la virgen de Guadalupe es Itatí Cantoral.

Su interpretación de La Guadalupana bajó al tepeyac es el meme favorito de todo méxico en la víspera de la celebración guadalupana, pues hace algunos años Itati Cantoral tuvo un incidente de cantar unas partes muy exageradas en la canción, su emoción era tanta que algunas personas han creído que Itatí Cantoral estaba borracha o drogada en el evento.

Adela Micha a través del programa de la Saga le preguntó si se encontraba Borracha ese día, debido a los rumores que se habían dado en internet, sin embargo, la actriz negó que estuviera pasada de copas, pues por el contrario, era una ceremonia religiosa, a la cual le guarda mucho respeto.

"¿Cómo voy a ir a tomar a una iglesia? Me parece una cosa estúpida y cantarle las ‘Mañanitas’ a la Virgen. Creo que no canté bien, estuvo mal hecho porque no teníamos dónde ensayar y bueno, entre mi fe y así, no lo debí haber hecho públicamente, pero no hay nada que pueda decir que estaba tomada", aseguró la actriz.

Borracha o no, el video de Itatí Cantoral interpretando “La Guadalupana” le ha dado la vuelta al mundo entero, lo que ha hecho que los internautas aprovechen y hagan varios memes de la situación. Eso sí las bromas a Itatí Cantoral solo se dan durante las fechas cercanas a la celebración de la virgen.

ITATÍ CANTANDO LA GUADALUPANA

No cabe duda que este video perseguirá a la famosa, que se hizo popular por varias telenovelas en Televisa, como “Hasta que el dinero nos separe” a lado de Pedro Fernández, entre muchas otras.

