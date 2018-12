¡Increíble! "Costoso" menú que desayuna Thalía para mantenerse en forma (FOTO)

Sin duda Thalía es una de las cantantes más guapas de Latinoamérica, por lo que su figura ha sido siempre objeto de los más curiosos rumores y es que la cantante es inspiración de sus fans, quienes siempre han querido saber cuál es su mayor secreto para lucir delineadas curvas.

En esta ocasión la intérprete reveló el gran misterio sobre sus hábitos alimenticios y lo hizo a través de sus redes sociales.

Thalía compartió por medio de su cuenta personal de Instagram una de los más importantes alimentos que la ayudan a mantenerse en forma, pues la cantante sorprendió con un par de huevos, para el desayuno.

La cantante mexicana se encuentra en las grabaciones de un nuevo videoclip musical, por lo que se llevó consigo un recipiente con cuatro huevos cocidos para comer.

Thalía compartió una fotografía, en donde se le puede ver posando con su cuantioso desayuno, el cual acompañó con la siguiente frase:

“No me van a creer pero me vine a un rincón a comer estos huevos porque no quiero la peste de huevo por todo el lugar".