In Vitro Music Lab, ¿Adiós a esta efectiva banda de Yucatán?

Rodrigo Tovar es músico, investigador, coleccionista, activista social, amante del café y lector compulsivo; además, fue fundador del grupo In Vitro Music Lab, donde canta, toca percusiones, teclados y el ‘Fierrófono’, instrumento de su creación.

‘In Vitro’ por 15 años se mantuvo con los integrantes originales pero de pronto entró en una etapa de receso que se ha prolongado por meses, por lo que decidimos platicar con Rodrigo para que nos hablara de los motivos que propiciaron este ‘descanso’ que no tiene fecha de caducidad.

Rodrigo Tovar fue el precursor del grupo In Vitro Music Lab

¿Hay futuro para In Vitro Music Lab?

In Vitro entró en, digamos, un descanso, ahora sí que nosotros mismos decidimos… Como cualquier matrimonio que tiene 15 años, llega un momento en que es un poco cansado estarte viendo dos veces a la semana por 15 años. También influyó mucho que mucha gente se decía fan de la banda, pero no sentíamos ese apoyo, llámese en la venta de los discos, en nuestras presentaciones. Eso también influyó en parte que nuestro ánimo fuera decayendo y decir: ‘Para qué tanto esfuerzo si no hay ese apoyo.’

El dinero es parte fundamental para que un proyecto siga avanzando, no para que te hagas rico, como en el reggaetón o la música pop que ahí se generan altos índices de popularidad y dinero, sino simplemente para que el proyecto siga caminando, para cubrir los gastos que genera un grupo que navega dentro de la independencia.

Rodrigo hasta ahora no ha participado en ningún otro proyecto musical.

Aseguró que ser independiente tiene sus pros y sus contras. “Es más rico trabajar en la independencia porque es tu proyecto, tú decides que hacer, pero por otro lado no tienes los canales de distribución que sí tienen en una disquera”.

¿Consideras que ha sido injusto no haber logrado mayor repercusión?

No injusto. A lo mejor fueron los tiempos, a lo mejor se debe a que nuestra música no está basada en los estándares de un seguimiento, de una música para oídos… No quiero sonar tampoco pretencioso, ni decir que nosotros somos el mejor grupo, ni los mejores músicos, pero desde el inicio la idea principal fue hacer algo diferente y no caer en los estándares convencionales que se hacían acá en el estado en cualquier género, como el ska o el reggae.

Tras tomar la decisión conjunta, In Vitro entró en coma. En este momento, estamos bien. Sí se les extraña, pero ahorita cada uno está haciendo sus propias cosas, cuestiones muy personales, llámese música, llámese familia. No sentimos la urgencia de regresar. A lo mejor de pronto, en algún momento, a alguien se le ocurre hacer algo. Ya sería cosa que nos sentemos a analizarlo.

Ricardo D. Pat