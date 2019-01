¿Hugh Jackman interpretará a Wolverine en Avengers 4: Endgame? (VIDEO)

¿Hugh Jackman interpretará a Wolverine en Avengers 4: Endgame?

Hugh Jackman ha vuelto a hacer polémica con los rumores de su participación como Wolverine en Avengers 4: Endggame, por lo que en redes sociales abunda un sinfín de espacios de discusión sobre sobre el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿PODRÍA WOLVERINE PARTICIPAR EN AVENGERS 4: ENDGGAME?

La posible respuesta que se le podría dar a este cuestionamiento y sin rodeos, sería que no, que esto no va a pasar y que es mejor tener esa idea fuera de este contexto, ya que el personaje no está en Endgame.

En una perspectiva más detallada, se puede responder explicando que el origen del rumor viene de una búsqueda en Google, en inglés, relacionada con el actor: "famous hugh jackman movies", que en sus resultados aparecía Avengers: Endgame como una de los largometrajes donde participa; pero hay que recordar que Google, para resultados enriquecidos como este, suele "indexar" fuentes de referencia como la Wikipedia, web que cualquiera puede editar, inclusive para hacer bromas de mal gusto como estas.

El único acierto dentro de toda esta situación de rumorología, es que hay una gran probabilidad de que en la Wikipedia alguien listó durante breves momentos a Avengers: Endgame como una de las películas en las que el actor participa y minutos después alguien editó e hizo la corrección.

Otro hecho que ha sido leña seca para alentar los rumores ha sido un video publicado por el actor en Instagram donde está haciendo ejercicios y la descripción incluye "#cameo" como hashtag, lo que ha sido usado por muchos como prueba suficiente para convencerse que Jackman aparece en Endgame, pero los tiempos no concuerdan con las fechas de entrenamiento.