Guapo modelo es confirmado para nueva temporada de Élite en Netflix

Un sorprendente vídeo promocional ha sido publicado por Netflix, donde aparecen los nuevos rostros de la séptima temporada en un fotomatón, los fans de la famosa serie creada por Carlos Montero han podido descubrir los nuevos alumnos y alumnas del famoso colegio Las Encinas.

Hay que destacar que no todo son rostros nuevos para el colegio. Uno de los personajes del elenco original vuelve a la serie. Se trata, nada más y nada menos, que Omar Ayuso. El actor, que estuvo en las primeras cinco temporadas, vuelve a la serie para encarnar de nuevo a Omar.

Eso sí, ahora el personaje de Omar Ayuso tendrá nuevos intereses amorosos y laborales, ya que Ander (interpretado por Aaron Piper) ya no está en la ficción de la nueva temporada.

Maribel Verdú en Élite

Uno de los rostros más famosos del cine español se une a la séptima temporada de Élite. Se trata de Maribel Verdú. La ganadora de dos premios Goya a mejor actriz se une al reparto, con un fichaje que ha dejado con la boca abierta a muchos.

También hay que sumar al cast el rostro de un famoso modelo. Se trata de Fernando Líndez, quien ya formó parte de la serie adolescente SKAM y quien ha participado en vídeos musicales de Aitana como el de Nada Sale Mal. Ahora se suma al reparto de la famosa serie de Netflix.

Hay que destacar que a todos estos fichajes hay que sumarles los de Mirela Balic, Gleb Abrosimov, Iván Mendes, Alejandro Albarracín y Nadia Al Saidi; pues tal parece que la serie va a estar llena de nuevos rostros y caras, y es que es muy posible que muchos de los actores abandonen sus personajes tras el final de la sexta temporada.

¿Quién es Fernando Líndez?

Fernando Lindez, es el modelo del momento. Madrileño, 21 años, trabaja en Milán, París, Nueva York y Londres. Mejor modelo del 2020, protagonista de exitosas campañas de moda, actor en una de las series del momento y amante de los tatuajes, presume de tener dos con un significado muy especial.

Su historia comienza siendo la típica historia del agente que descubre al modelo en la calle: “Me descubrieron a través del Instagram de un amigo mío, que subió una foto conmigo y un agente de mi agencia Uno Models, pues vio esa foto y, a través de ahí, me descubrieron”.

Su rostro es protagonista de grandes firmas nacionales e internacionales. Fernando es tímido y aún hoy le impresiona verse en las ciudades de medio mundo: “No me gustaban las fotos, no me gustaba aparecer en ningún tipo de fotos ni videos. Pero, bueno, desde que empecé sí es verdad que se me ha ido esa timidez, y, bueno, sobre todo, gracias a este trabajo, pues sí que puedo decir que soy una persona más sociable y menos tímida”.

Cabe destacar que su paso por el mundo de la interpretación le llevó a protagonizar una de las series revelación para adolescentes a nivel internacional. Desde entonces, no ha parado de formarse y sueña con volver a repetir la experiencia, que vivirá ahora el próximo 18 de noviembre cuando se estrene la nueva temporada de Élite.

