Ex empleada de Imagen TV defiende a Gustavo Adolfo Infante ¿Joanna es la mala?

Imagen TV se encuentra en medio de la polémica, después de que su panel de presentadores de noticias de espectáculos se pelearan en pleno programa en vivo, mismo que tuvo como protagonistas a Gustavo Adolfo Infante y a Joanna Vega-Biestro.

Es por ello que una ex empleada de la televisora que se identifica como Dulce Gipsy, creadora de contenido, confesó cómo fue tratada por Joanna Vega-Biestro cuando trabajó para ella en dicho programa.

Comot e dijimos en La Verdad Noticias, este incidente provocó que Imagen TV pidiera a Gustavo Adolfo Infante que ofreciera una disculpa pública al público, sin embargo ahora se han destapado algunas cosas que sucede en detrás de cámaras.

Acusan a Joanna Vega-Biestro de acoso laboral

A través de un video en sus redes sociales Dulce Gipsy relató el infierno que vivió al trabajar estrechamente con Joanna Vega-Biestro, pues indica que fue tratada de mala manera durante todos los meses que colaboró para el programa, el acoso laboral fue tanto que decidió salir de la empresa.

Gipsy indicó que no pondría las manos al fuego por Gustavo Adolfo Infante, sin embargo reconoció que las tensiones en el equipo de trabajo no vendrían sólo por parte del periodista, si no que probablemente Joanna también tendría algo de culpa.

Relató que cuando Gustavo Adolfo dijo que no traían exclusivas y no trabajaban tenía toda la razón, pues aseguró que mientras tuvo a Joanna Vega-Biestro como jefa ella se aprovechaba del trabajo de los demás por lo que sólo llegaba al aire para leer el trabajo que se había hecho por los demás.

Además relató que el acoso laboral era muy fuerte, pues Joanna aprovechaba su posición de poder para humillar a las personas que tenía a su cargo, pues no dejaba nisiquiera que se peinaran igual a ella, incluso aseguró que la tensión en el programa era tanta que provocó que llorara en múltiples ocasiones en él.

Asimismo aseguró que Gustavo Adolfo Infante fue testigo de todo lo que dice, pues ella platicó con el periodista de espectáculos en varias ocasiones para manifestarle cómo se sentía.

Terminó el video diciendo que a pesar de que no le agradece para nada el trato recibido, la experiencia le sirvió para crecer como persona y profesionalmente, por lo que sin duda es una persona que la ha marcado de por vida.

¿Quién es Joanna Vega-Biestro?

La conductora hace periodismo de espectáculos desde 1999

Joanna Vega-Biestro es una periodista de noticias de espectáculos que actualmente tiene 42 años de edad, inició su carrera en el mundo del periodismo en 1999 cuando Carmen Armendáriz, productora del programa La Botana, le dio su oportunidad de incursionar como reportera.

Para el año 2000 continuó con su trabajo como reportera en Televisa Espectáculos y más tarde se unió al programa Tras la verdad, esta experiencia le sirvió parar volverse titular en la sección de espectáculos del Programa de Jorge Berry.

Sin embargo es muy conocida por conducir esa misma sección en Primero Noticias, donde el titular era Carlos Loret de Mola

Joanna ha trabajado para Tv Azteca también donde colaboró en el programa ¿Qué hay de Comer? junto a Omar Fierro y actualmente se encuentra en Imagen TV como parte del equipo de espectáculos de Sale el Sol.

