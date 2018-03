A diferencia de otros famosos, Dulce María se niega a cantar reggaetón, pues la artista confesó que prefiere seguir manteniéndose fiel a su estilo y no traicionar lo que está sintiendo en este momento de su vida.

Durante un evento en la Ciudad de México, la también actriz reveló que retomará su faceta musical, por lo que espera dar a conocer un nuevo sencillo en los próximos meses.

“Estoy tratando de hacer cosas nuevas, que justo pueda expresar mis emociones, mis historias, a través de la música, entonces yo creo que ahorita voy a retomar eso, realmente el disco que pasó todavía estaba vigente hasta hace poco, entonces tanto como un disco no sé si todavía salga este mismo año, pero me gustaría mucho juntar varias de las composiciones que tengo de antes y de ahorita”, explicó.

Posteriormente, la famosa recalcó su negativa a grabar un tema en el género urbano, en contraste a su ex compañera del grupo RBD, Maite Perroni.

“No creo, más bien algo como que me guste a mí, que me identifique, no tengo todavía eso claro, es lo que tengo que sacar ahorita, simplemente ser leal a lo que tu estés viviendo en este momento, entonces ahorita es lo que yo quiero hacer, como algo muy mío, muy personal”, declaró.