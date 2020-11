Chris Hemsworth agradece a fans por su premio al mejor actor de acción del 2020

Chris Hemsworth fue nombrado la estrella de cine de acción de 2020 en los E! People's Choice Awards.

Luego de hacerse con el premio por su papel en la exitosa película original de Netlfix, Extraction, Chris agradeció a los fanáticos por su apoyo después de llevarse el premio a casa.

“Quiero agradecer enormemente el premio People's Choice Award, es absolutamente fantástico. Ustedes son los mejores, gracias a todos los que votaron, a quienes se involucraron, a todos los fanáticos, por su apoyo a esta película, a todos por ver la película '', dijo Chris en un video compartido en su Instagram este martes.

La película fue vista por 99 millones de cuentas de Netflix en su primer mes de estreno.

“Queríamos hacer una película que fuera diferente, única, emocionante, llena de acción, pero que realmente fuera más allá ... y creo que lo logramos, pero nada de eso fue posible sin su apoyo. Siempre estaré en deuda con ustedes.”

Terminó: "Fue una de las experiencias más increíbles que tuve en el set y vamos a intentar hacer un par más para ustedes".

Chris está muy agradecido con Extraction

El actor australiano de 37 años acompañó la publicación de Instagram con un texto: “Al igual que la narrativa de esta película, extraje la victoria directamente de las narices de algunas actuaciones realmente buenas”.

“Con fuerza bruta y caos y poca consideración por mi propia seguridad o la de cualquier otra persona, avancé hacia la victoria solo para derribar un puente y hundirme hasta la muerte ... o yo ... no estoy seguro, tendré que ver la secuela próximamente.”

"¡Muchísimas gracias a todos por su apoyo en esta pequeña comedia romántica independiente!", agregó Hemsworth.

Extraction es la película original más vista de Netflix de todos los tiempos.

Chris aspiraba al premio junto a personajes como Margot Robbie por Birds of Prey, Chralize Theron por The Old Guard y Will Smith por Bad Boys for Life.

Chris fue nominado a dos premios E! People's Choice Awards por su papel de Tyler Rake en Extraction: Male Movie Star de 2020 y Action Movie Star de 2020.

