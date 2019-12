CINE: Revelan la trama de “The Batman” de Robert Pattinson

La nueva producción de “The Batman” ha dado mucho de qué hablar, desde su controversial elección de Robert Pattinson como el “Caballero de la noche”, hasta la expectativa por saber quienes más conformarán el elenco, y claro, la trama de la película.

"The Batman" con Robert Pattinson (Fan Art)

A Warner Bros. siempre le ha gustado mantener la expectativa sobre sus películas más esperadas, y “The Batman” no ha sido la excepción, ya que todos queremos saber cuanto podamos sobre la tan esperada cinta de uno de los superhéroes más famosos de la historia.

Entre los detalles ya revelados está la integración de Zoë Kravitz como Catwoman, Colin Farrell como El Pingüino y Edward Nashton como Riddler (El acertijo), lo que ha despertado la curiosidad de todos, ¿por qué tener a dos villanos clásico de “The Batman” y la multifacética “Gatubela”?

Aunque Warner Bros. ha querido mantener ocultos bastantes detalles de la nueva película de “The Batman”, el medio We Got This Covered ha develado uno de los temas centrales serán las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Gotham.

¿EL TWIST?

La historia se complica en “The Batman” cuando alguien contrata a los conocidos villanos para asesinar uno por uno a cada candidato. Dependerá de Batman descubrir al responsable y proteger la vida de los inocentes involucrados.

Hasta ahora sólo conocemos a los villanos que participarán en “The Batman”, pero es probable que al menos uno de los candidatos cuya vida peligre sea interpretado por algún actor (o actriz) conocido, además faltan detalles sobre otros personajes importantes como el comisionado James Gordon, encarnado por Gary Oldman en la última trilogía de Batman.

LA MÁS COMENTADA CINTA DE BATMAN

Además de ser la más reciente adaptación cinematográfica de icónico personaje, “The Batman”, ha dado mucho de qué hablar por su elección de protagonista . Muchos se sorprendieron con la noticia de que Robert Pattison, quien saltó a la fama gracias a la saga “Crepúsculo”, sería el nuevo Bruce Wayne y han criticado la decisión.

“The Batman” se enfocará en temas e historias más oscuras y adultas y se estrenará en cines en junio 2021.

