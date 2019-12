James Cameron, cineasta canadiense ganador de tres premios Oscar, está seguro de recuperar el trono en la historia de la taquilla mundial con el estreno de ‘Avatar 2’, en la que espera lograr la mayor recaudación de todos los tiempos; para que esto suceda deberá volver a la cima y destronar a Avengers: Endgame.

El pasado 25 de septiembre de 2017 inició su rodaje la primera secuela, 'Avatar 2' con vistas a un estreno que posiblemente llegará el 17 de diciembre de 2021, pero antes de acuerdo a lo dicho por James Cameron prefiere darle un momento a Endgame y celebrar que el público vaya al cine.

Avatar quiere destronar a Avengers Endgame

James Cameron, aseguró que se siente tranquilo al ver que la gente sigue acudiendo a los cines en plena revolución del streaming, y dejó en claro que para recuperar el trono 'Avatar' tendría que superar los 2.797 millones de dólares recaudados por 'Vengadores: Endgame', algo nada imposible, tomando en cuenta que su recaudación a día de hoy es de 2.789 millones de dólares.

‘Avatar 2’ va por el trono de la película más taquillera de la historia: Cameron

Con las cifras antes citadas Cameron dijo: "Eso me da corazón para seguir adelante", no sin antes lanzar una indirecta hacia los Vengadores. "No quiero sonar sarcástico después de tomar el camino (ofreciendo felicitaciones), pero nos ganaron por un cuarto de porcentaje. “De acuerdo al lenguaje de los contadores se trata de un error de redondeo", expresó.

Los pioneros de la primera entrega regresarán a Avatar

El cineasta canadiense, confirmó que para esta secuela retornarán Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Matt Gerald y Sigourney Weaver, en donde también estarán junto a una serie de jóvenes actores, Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Jemaine Clement y Oona Chaplin.

Asimismo, recientemente James Cameron aseguró que Lang regresará para todas las secuelas de 'Avatar' nuevamente como el villano, el Coronel Quaritch. Cameron dirigirá todas las secuelas y será productor junto a Jon Landau a través de Lightstorm Entertainment. Respecto a los guiones, serán obra de Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno.

