‘Ándate a la mier$%', productor de Enamorándonos humilla a concursante

Siguen los escándalos rodeando a ‘Enamorándonos’, pues no conformes con tantos cambios tras la salida de Magda Rodríguez, los nuevos productores están haciendo de las suyas y ningún amoroso se salva de sus humillaciones. En esta ocasión un ex concursante de ‘Enamorándonos’ reveló un momento en el que un productor lo humilló e inclusive lo insultó.

En una entrevista para una revista de espectáculos, el ex concursante de Enamorándonos, Harold Huerta, detalló el comportamiento de los nuevos productores. Con su nuevo estilo, Hernán Albarenque y Alejandro Esquivel gustan de hacer llorar a los ‘amorosos’ a cuadro y tras bambalinas.

¿Qué pasó tras la salida de Magda?

“Hubo un cambio fuerte... a mí me dejaron volver hasta el 11 de enero y pensé que me habían congelado, así que hice un video donde dije que no sabía si los productores iban a apoyarnos como Magda, y que si dejabas algo exitoso en alguien que no es mexicano y que no entiende el feeling, lo podía acabar ”.

¿Luego qué pasó?

“El productor Albarenque me dijo: ‘¿qué quieres hacer?’, y le dije: ‘recuperar a Ana Elisa’, y me contestó: ‘no, te odia’. Lo acompañé hasta el estacionamiento, me subí unos minutos a su auto para seguir la conversación; ahí me dijo: ‘a mí no me interesan tus contactos ni todo lo que hayas acordado con Magda, aquí se cancela, yo soy el productor y tú un amoroso más’. Y en eso me entró una llamada y se prendió mi reloj; con eso explotó y me dijo: ‘me estás grabando’; abrió la puerta de su coche y me dijo: ‘ándate a la mier$%”.

¿Qué pasó entonces?

“Al otro día pregunté si tenía llamado y me dicen: ‘sí’, y dije: ‘ándate a la mier$%’; no fue en serio y ahí seguí, pero no tenía portales y se escuchaba en radio pasillo que teníamos que llorar en la nueva cápsula; entonces a mí me hicieron esa famosa entrevista, pero como no lloré, pues nunca la pasaron”.

¿Ya no volviste a tener problemas con el productor?

Sí, llegué como siempre a las oficinas de producción a saludar, salgo y me encuentro a Hernán y me dice: ‘¿amoroso?’, y como hay un letrero que dice ‘prohibida la entrada a amorosos’, me lo señaló y me dijo: ‘a chin%&$ a su mad$%’, todos me vieron con cara de pena ajena; fue algo muy humillante para mí. Eso aquí y en cualquier país de habla hispana es una ofensa, y me fui”

¿Le dijiste algo?

“No, violencia genera violencia. Él es el grosero y pelafustán”.

¿Y luego por qué te atreviste a decir al aire que eso es un circo y te saliste del programa?

“Exploté; me mandaron a la tribuna, y yo sí tengo algo que hacer como para irme ahí a argüendear; entonces me salí. Me trataron de calmar, pero fue a lo que me orillaron. Ahora el productor dice que ‘sus altos niveles de audiencia’, cuando ésos los dejó Magda; no es fruto de nadie más que de ella”, concluyó.

¡Jessica de Enamorándonos habló sobre su aborto!

Después de que varios medios de comunicación en materia de espectáculo, rumoraban sobre el aborto que había sufrido Jessica la integrante del controversial programa Enamorándonos, ahora es la misma Jessi, quien cuenta toda la verdad sobre el tema.

A través de un video que en cuestión de segundos se viralizo. Jessica de Enamorándonos, narró cado detalle del aborto que sufrió.

¡Jessica de Enamorándonos habló sobre su aborto!

Los comentarios por parte de sus seguidores enseguida se notaron, donde muchas la tacharon de una mala persona y hasta algunos le escribieron palabras obscenas.

Enamorándonos no solamente ha generado múltiples ganancias a los productores de Tv Azteca, también se ha caracterizado por ser un programa de 'farsa,' como muchos medios lo han mencionado en varias ocasiones.

Conozcamos un poco del programa Enamorándonos

Aquellas personas participantes de Enamorándonos en busca del amor se les conoce como amorosos. Tanto hombres como mujeres de diversas edades conforman este grupo. Son mayores de 18 años, y todos tienen ocupaciones diferentes.

Las dinámicas para ingresar como amoroso han ido cambiando en el programa Enamorándonos. Al iniciar el programa se presentó a 12 amorosos enmascarados, de los cuales ya no hay ninguno dentro del programa actualmente. Algunas de las personas que fueron rechazadas por los amorosos pasaron a ser amorosos.

Pero ahora se le cayó el 'teatro' se dio a conocer una grabación de unos youtubers que entraron al programa Enamorándonos y comprobaron la farsa que oculta el show.

En el canal de Izra y Chava se difundió el audiovisual titulado: "Fuimos a Enamorándonos / La verdad de Enamorándonos / ¿El programa es real?", y en él se enlistaron cada una de las supuestas mentiras con las que atrapan al público todas las tardes, motivo por el que se ha convertido en el programa número uno.

¿En verdad es una farsa el programa Enamorándonos?

Mentira o verdad, Enamorándonos seguirá caracterizándose por la polémica y sus sensuales y atrevidas concursantes.