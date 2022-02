Alfredo Adame insiste en que no desea reconciliarse con su hijo Diego

A mediados de marzo Alfredo Adame causó revuelo al ser captado en una pelea callejera donde se enfrentó a forcejeos contra una familia, hecho que le valió burlas y la creación de memes.

Dicha situación ha sido una pena para el también conductor de televisión, quien recibió ataques y las críticas de múltiples usuarios de redes sociales por ponerse ‘al tú por tú’ contra una mujer, además de haber decepcionado a algún sector del público por no hacer gala de las aptitudes en artes marciales que el famoso asegura poseer.

A poco más de un mes de ese suceso que se volvió viral, ha sido el hijo mayor del actor, Diego Adame, quien fue interceptado por la prensa en la alfombra roja del musical Myst, en su edición de espectáculo basado en las canciones de Disney, para conocer su opinión al respecto.

“Yo me enteré mucho después, la verdad porque un amigo me escribió y me dijo, ‘oye, ¿qué pasó?’. Me empezaron a llegar memes y TikToks, me empezaron a aparecer los videos y pues mira, él es un adulto, él sabe qué hace, cómo lleva su vida y nadie es nadie para juzgarlo”, aseguró el hijo mayor de la también actriz Mary Paz Banquells.

Lo que respondió Alfredo Adame

"Yo no me he puesto setimental. Diego Banquells, no tengo relación con él. Ni me hace falta ni lo necesito", dijo el actor al referirse a su hijo.

El joven tiene cuatro años sin ver a su polémico padre por problemas familiares. Recordemos que no hace mucho, el propio Alfredo comentó ante la prensa que no desea reconciliarse con los que dijo ‘no son sus hijos’.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Así no es mi sangre”, expresó el histrión ante los medios en la tercera semana de enero de 2022.

¿Qué estudios tiene Alfredo Adame?

Estudió aviación comercial, trabajó en Aeroméxico como sobrecargo y aviador privado. En 1988 se casó con la actriz colombiana Diana Golden, de quien se separó al poco tiempo.

