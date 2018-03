“Piel sana a través de la sangre”: Zandra Monarres

“Piel sana a través de la sangre”: Zandra Monarres|

Originaria de Torreón Coahuila, Zandra es una destacada dermatóloga radicada en Cancún desde algunos años donde se ha encargado de inyectar salud a través del tratamiento rico en plaquetas a sus pasientes.

Zandra Monarres

Licenciada en química farmacobióloga, con un doctorado en cosmetología Zandra dio vida a lo que ahora es un imperio de belleza en lugares como Chihuahua y Coahuila, ahora en Cancún y Riviera Maya acumulando más de 20 años de experiencia gracias a su innovación y técnicas que la acreditan como una de las cosmetólogas más importantes en el país.

Ha impartido cursos en diferentes institutos de belleza donde ha logrado formar a un gran número de cosmetólogos bajo la supervisión, inspección y permisos de la Secretaría de Educación Pública y Salubridad.

Entre lo más innovador de tus técnicas ¿cuáles resaltarías?

El tratamiento rico en plaquetas, que está basado en aplicar al paciente a través de un procedimiento autologo, es decir, materia de su propio cuerpo, sangre que se extrae de su brazo, pasando por una metodología de centrifugación que ayuda a oxigenarla para después aplicarla en lugares como rostro, cuello, manos y rodillas.

¿Cuál es el efecto de este procedimiento?

Funciona como activo regenerativo de células y lo que hace es sanar la piel dañada como estrías, arrugas, pecas, líneas de expresión, acné, pigmentaciones, paño o manchas, esto en el rostro, en las demás partes del cuerpo trabaja con excesos de grasa, resequedad, endurece la piel y una de sus tareas más importantes es que ayuda a nivelar el ph se aplique donde se aplique.

¿Este proceso de sanación de piel se lo puede aplicar cualquier persona y de cualquier edad?

Sí, este tratamiento puede ser de gran utilidad para hombres y mujeres, aunque la piel comienza a morir y dañarse a partir de los 28 años, por tanto yo sugiero aplicarlo a partir de esa edad.

¿Existe algún requerimiento específico para realizar el tratamiento?

Al ser un tratamiento autólogo, este no causa ni alergias ni reacciones, pues es sangre extraída del mismo cuerpo de la persona, así que no puede rechazar su propia plaqueta, sin embargo no es recomendable esta aplicación para personas que padecen anemia.

¿Con una aplicación es más que suficiente para regenerar la piel dañada?

Desde la primera aplicación se notan los cambios, pero yo recomiendo tres sesiones que pueden ser en un periodo de 1 año, eso dependerá de que tan dañada se encuentre la piel del paciente. Los cambios son notables desde el primer momento, pues la plaqueta que se convierte en vitamina gracias a la centrifugación reacciona al inyectarse como hidratante.

¿Cuáles son los pasos precisos para aplicar la plaqueta?

Muy sencillo, no se requiere ayuno ni prescripción médica, se extrae la sangre, se centrifuga, se genera el concentrado, se aplica crema con efecto de anestesia en el lugar donde se vaya a aplicar, y con una pequeña aguja de jeringa se va insertando en la piel dañada.