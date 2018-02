“Pasión y amor por el altruismo”

Vero Ramones es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, especializada en Relaciones Públicas y

diplomada en la Preparación de Propuestas Exitosas y Procuración de Fondos.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Vero decidió radicar en Cancún desde hace más de 25 años, sitio donde ha hecho una buena trayectoria con sus acciones.

Hace cuánto llevas dedicada a las acciones altruistas y qué fue lo que te motivó?

Hace diez años junto con tres amigas iniciamos un proyecto en pro de mujeres en riesgo llamado “Descúbrete”, rentamos una casa y comenzamos a ayudar a este sector con el apoyo de psicólogos, doctores y abogados, logrando instituirla y continuamos trabajando en ello, fue a partir de esta iniciativa que me interesé por el altruismo logrando así aplicar para una vacante que aprobé en la Fundación Lazos, mi primer trabajo en forma para el que laboré 7 años.

¿Perteneces a alguna fundación y cuáles son las labores que desempeñas?

Actualmente soy colaboradora de la Fundación Jorge Alann que brinda apoyo a niños con autismo y entre mis actividades destacan la promoción de eventos, búsqueda de recursos, recaudación y el mantenimiento de la presencia de dicha organización.

¿Cómo ha cambiado tu vida esta actividad filantrópica?

En todos los aspectos, desde la manera que educo a mis hijos hasta el trato con mi familia y amigos, y en general con todas las personas, he desarrollado un sentido de compasión y empatía, me considero al día de hoy una mejor persona, más sensible y comprensiva.

¿Cuáles han sido tus mayores logros como altruista?

Han sido muchos, sin embargo de los más significativos para mi, es ver a los alumnos de la Fundación Lazos realizando labores altruistas y ver el avance de los niños de la Fundación Jorge Alann.