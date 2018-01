Alice True Colors banda 100% yucateca

Alice True Colors banda 100% yucateca, está conformada por Nez (Andrés Rodríguez), Lars (Eduardo Romero), RK (Ricardo Pérez) y ‘Chino’ (Manuel Moguel).

La banda yucateca nació inspirada en el cuento “Alicia en el país de las maravillas” y hoy se presenta como una propuesta que rompe moldes, enfatiza los sonidos e inspira poemas.

Tropical Deco es un EP en el que los ritmos latinos y bailables pondrán a más de uno de pie, con un intro y cinco tracks, este material fue lanzado con los propios recursos de la banda en las que el cover art y distribución ha sido un trabajo realizado en equipo.

¿Cómo inicia la banda?

Empezó hace alrededor de seis años, pero no estaba conformada como ahora, mientras el proyecto tomaba más forma el equipo fue cambiando en diferentes ocasiones y actualmente sólo Andrés es el que queda desde los inicios. Desde hace tres años la banda se ha mantenido con nosotros cuatro y decidimos tomarnos las cosas en serio y logramos consolidarnos sin necesidad de hacer más cambios.

¿ Por qué Alice True Colors?

El chico que inició la banda, él veía este nombre como una metáfora de Alicia en el país de las maravillas, como Alicia tenía muchas emociones durante la historia y él lo interpretaba con que Alicia podía ser cualquier persona que escuchara nuestra música y que le pudiéramos dar esa misma variedad de emociones con sólo una canción.

¿Cómo es su proceso de creación?

Siempre hacemos la música primero y después de hacer toda la estructura musical, armonías etcétera, nos clavamos con la letra que escribimos basada en la música, normalmente este proceso se hace al revés, primero la letra y después la música, no hemos conocido otra banda que lo haga así, pero a nosotros nos funciona muy bien.

¿Cuáles son sus inflencias?

Chromeo, The Whitest Boy Alive, Foals, Daft Punk, Capital Cities, Shook, Miami Horror, Phoenix, Neon Indian, Metronomy, Two Door Cinema Club, Miike Snow, Jubilants, Passion Pit, Rey Pila, Local Natives, Foster the people y por estas bandas empezamos a hacer música.