Mujeres que dejan huella: “Mi mayor empresa mi familia”

De una familia humilde pero con valores bien fundamentados, con grandes sueños con mucha fe y mucha confianza, la mayor de tres hijos, siendo una joven muy inquieta, María cristina se introduce en el mundo empresarial desde hace 30 años.

¿Cómo inicia la aventura de ser mujer empresaria?

Siempre fui muy inquieta y a pesar de que no termine una carrera profesional, en muchas ocasiones tuve la oportunidad de estar en diferentes empresas como auxiliar contable apoyando, nunca pude estudiar la carrera de contaduría pero terminé mi prepa y tomé talleres y siempre me estuve capacitado en el área de ventas y realmente mi vida siempre ha sido un constante trabajo.

¿Cómo era su vida antes de la empresa?

Antes de ser empresaria llevaba una vida normal común y corriente estudie, trabaje en algunas ocasiones, pero siempre había querido hacer algo diferente, propio, entonces fue cuando llegó la oportunidad de poner el negocio hace 30 años.

¿Por estar casada no se le complico ser empresaria?

Me case hace 40 años, hoy tengo 61, y la empresa la puse cuando tenía 10 años de casada, mi esposo siempre ha sido mi apoyo y mi comprensión y formamos una mancuerna para sacar adelante esa empresa la cual hicimos familiar, el inicio no fue fácil pero hemos salido adelante.

¿Platíquenos de la empresa?

Como toda empresa aprendes de las tropiezos y enseñanzas; esta empresa me permitió aprender de mis propias experiencias y junto a mi esposo la sacamos adelante, la cual junto con mis hijos fueron creciendo y se hizo empresa familiar con la con la cual brindamos el servicio de inmobiliaria, renta y venta de casas aquí en Mérida, pero ya nos hemos extendido a toda el área de la península de Yucatán y damos servicio a diferentes constructoras, pues Yucatán ha crecido mucho y se nos ha permitido ver y ser parte de ese crecimiento, en ese esfuerzo de darle a los clientes un servicio integral, un servicio honesto, que nos ha dado la oportunidad de poder tener un crecimiento constante y perseverante.

30 años siendo empresaria, 5 años con “Hogar de Ángeles” ayudando a niños con cáncer, 3 reconocimientos como empresaria, María Cristina Rosado Garma Mujer que dejara huella indudablemente.

¿Cómo la recibieron otras inmobiliarias en ese tiempo por ser mujer y estar al frente de una?

Siempre ha sido diferente, no quiero llamarlo difícil, pero sí diferente mi caminar y poder introducirme en el mundo del empresariado, aunque yo veo que aquí el hombre yucateco está muy acostumbrado a respetar a las mujeres, a mí me tocó abrir puertas en bancos cuando no se veía bien el corredor inmobiliario, ser la que asesoraba, la que impulsaba, y que promovía para la venta, a mí me tocó también ser parte de Infonavit y FOVISSSTE y en algún momento me llegaron a llamar coyote porque decían que el corredor inmobiliario sacaba provecho de una operación de compraventa, cuando no era así; en este trabajo se tiene que aprender mucho de abogados, de impuestos, tienes que saber cómo asesorar al que construye, al que vende una propiedad, al que compra la propiedad, porque hay diferentes pasos y uno tiene que estar bien empapado del tema para evitar cosas desagradables.

¿Cómo compagino ambas empresas, la familia y la inmobiliaria?

Cuando empecé fue sola, luego mi esposo se unió al proyecto y hoy mis hijos crecieron y son parte de la inmobiliaria, ellos son los directores de desarrollo de la empresa, los que ven área de construcción, área de inmobiliaria, área de créditos hipotecarios y estamos proyectándonos ya como un corporativo “el corporativo H”.

¿Con tanto que hacer con la inmobiliaria, en qué momento se dio el tiempo para ayudar a otros y nació “Hogar de Ángeles”?

Bueno, mi familia siempre ha sido muy unida y nos gusta ayudar, por lo que hace 5 años una amiga me comento que un pequeño de nombre pedrito necesitaba ayuda porque tenía cáncer y necesitaba un lugar para quedarse cuando viniera a sus tratamientos, pues era de muy escasos recursos, por lo que lo hospedo en mi casa, desgraciadamente murió, pero al conocerlo, vi que no era el único en esa situación por lo que todos nos concientizamos en casa para ayudar y comenzamos las gestiones para crear una casa de estancia, donde los pequeños que vienen a su tratamiento puedan descansar y ser cuidados después de, porque es muy difícil una quimio, por lo que nosotros apoyamos a los niños y sus familias para que puedan llevar bien su tratamiento, les proporcionamos transporte, alimentos y ahora hasta una despensa les podemos dar para que se lleven a casa y puedan seguirse cuidando mientras regresan a su siguiente cita.

_Eliza Ongay