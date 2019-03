MUJERES QUE DEJAN HUELLA: "La Mujer es el freno de otra Mujer"

Originaria de ciudad de México pero de padres yucatecos, su padre reconocido anestesiólogo pediatra, su madre proveniente de una familia empresaria reconocida en el estado; por lo que el ser mejor cada día y triunfar lo trae en las venas.

¿Platíquenos un poco de usted y como se volvió empresaria?

Soy la mayor de 3 hermanos y siempre fui muy segura de lo que hacía y quería, podría decirse que era algo independiente, por lo que en el 89 decido irme estudiar Estados Unidos diseño de moda con una especialidad en vestuario, haya mi vida da un giro porque me caso, y a la par, inicio en los negocios, pues veo una necesidad en Yucatán que para mí fue una oportunidad para emprender.

¿Cuál fue su primer negocio?

En Estados Unidos me case nos venimos a Mérida y empecé a superarme, pues vi una necesidad que me llevo a poner un negocio hace 25 años yo estudie ballet durante muchos años y desgraciadamente padecí que el material que requeríamos no lo vendían en Yucatán, por lo que había que solicitarlo CDMX o a Estados Unidos, por eso empecé a diseñar vestuario para ballet y no solo a diseñarlo si no a producirlo, pues puse la primer tienda de vestuario y accesorios para ballet con ayuda de mis padres nació “Todo en Danza “en Yucatán, mi primer empresa formal.

¿Cómo compaginaba la mujer empresaria con la ama de casa?

Siempre me esforcé y cumplía bien con todo, pero desgraciadamente los esposos muchas veces no comparten tus éxitos, sufrí mucho abuso por parte de mi esposo y nunca lo supe hasta que un día dije que eso no puede seguir pasando y vi realmente mi valor, ya era buena empresaria pero en el hogar era muy insegura, por lo que hace 10 años me divorcie, y ahora sola con mi hija y siguiendo con mis padres, tenía que ver que más hacer, pues no era fácil abrirse camino siendo mujer y menos siendo mujer divorciada. No fue fácil pero me enfoque en crecer la empresa y el día de hoy, ya se extendido en Chetumal, en Cancún y varias partes más.

Mujer, Madre y Empresaria, Vilma Garcia Espadas

¿Por ser mujer que tan difícil ha sido crecer y abrirte camino?

Tengo más de 20 años de ser empresaria siempre con el apoyo de mis padres, quienes fueron mis socios por así decirlo y eso fue un pequeño problema porque prácticamente los proveedores no me veían como empresaria por ser mujer y siempre querían tratar con mi papá, ahí fue donde tuve que levantar la voz y hacerme escuchar, pero aprendí que la actitud en las ganas de salir adelante y de emprender vale más que mil obstáculos, pues aguante y persevere y logre llegar a ser vocal de la canaco, éramos pocas las mujeres que fuimos tomadas en cuenta pero se pudo participar como lo que soy una mujer empresaria.

¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en su vida?

Desgraciadamente la misma mujer es el freno de la mujer, el ser mujer es luchar más fuerte trabajar más duro para poder triunfar, no necesitas dinero para emprender, necesitas gusto y ganas por hacerlo, buena presentación para tocar puertas y que ésta se abran; para triunfar no necesitas tener un trabajo tú creas tu propio trabajo, tu propia empresa, no debemos de limitarnos a ser una sombra.

¿En qué momento llegaron las otras empresas?

En el mismo camino difícil, ideas fueron surgiendo, y salieron 2 App que se están trabajando y en su momento daré a conocer, y lo más reciente es la inmobiliaria, que fue curioso como nació, pues como si no tuviera que hacer, alguien me ofreció vender terrenos y el primero que vendí fue a mi mama y de ahí me seguí vendiendo hasta que el día de hoy tengo una inmobiliaria desde hace 1 año, “Privillage”, pero déjame decirte que en el trayecto de las empresas, conocí a miguel Escobedo que es el director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, el cual me invita a trabajar con ellos y hoy soy quien viste a la orquesta.

_Eliza Ongay