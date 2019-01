"Lo más difícil es que crean en ti", Emir Alcazar

Emir Alcazar

One Skull Mx. es una marca 100% mexicana, creada por Emir Alcázar García, un joven ilustrador que no tuvo miedo de emprender un negocio y decidió ser su propio jefe. Poco a poco su marca se ha posicionado y ha conseguido tener fieles seguidores que pendientes esperan los diseños innovadores creados por él mismo.

De Morelos para Quintana Roo

Sus diseños y playeras los puedes encontrar en instagram y facebook como “One Skull Mx”. La marca inició en Cuernavaca, pero se ha expandido hasta Cancún.

¿Qué te impulsó a crear tu propia marca de ropa?

Desde que tengo memoria recuerdo que mis papás tenían como tres o cuatro boutiques de ropa en Morelos siempre veía todo lo que vendían y toda la gente que los conocía y los seguían por la buena calidad y modelos de prendas que manejaban, de ahí fue que me empezó a llamar más la atención lo que era la ropa por que no solo es vestirse y ya, para mi es tu presentación delante de las demás personas, en pocas palabras es tu curriculum. Desafortunadamente como te ven te tratan, aunque personalmente a mí eso me ha valido y es por eso que cada diseño o idea que plasmo en mis ilustraciones son diferentes a todo lo que puedas encontrar en el mercado. Tienes que ser único.

¿Cómo te inspiras para diseñar?

Al principio sólo ilustraba por ilustrar cosas equis y no le ponía mucha importancia pero veía que otros ilustradores y artistas a los cuales sigo y admiro su trabajo tenían como un estilo en especial, y eso era lo que yo buscaba. De cada uno de ellos empecé a tomar pequeñas cosas de las que más me gustan y así fue cómo ahora tengo mi propio estilo... me imagino cómo si la pintura o con lo que sea que esté pintando esté suspendida en el aire en movimiento y atraviese por varias partes del cuerpo, o de los objetos que ilustre; yo les llamo “partículas”. El cuerpo de la mujer lo admiro, la naturaleza en general me encanta y quise combinar eso en mis diseños.

¿Cómo descubriste que tenías talento para dibujar/diseñar?

Mi mamá tiene ese talento de dibujar y creo que ella nos lo heredó a mi hermano “kch” y a mí, pero ya con el tiempo y hasta la fecha he ido perfeccionando las cosas que más me gustan hacer.

¿Qué fue lo más difícil de comenzar tu propio negocio?

Lo más difícil es que crean en ti, tanto tu familia, como amigos o personas cercanas, el miedo a que rechacen tu trabajo es difícil pero vas aprendiendo a sobrellevarlo y aventarte a los trancazos, así es como te vas a dar cuenta...otra cosa es que siempre tuve muchos trabajos y obviamente tenía un jefe al cual hacerle caso pero me harte de eso y dije que prefería ser mi propio jefe aunque al principio no me salieran bien las cosas, pero gracias a Dios todo se va acomodando a lo que yo quiero hacer y a donde quiero llegar.

¿Qué le dirías a la gente que tiene miedo de emprender un negocio?

Que se arriesguen, que si realmente quieren llegar muy lejos le tiren al universo para alcanzar las estrellas y que todo lo que hagan, lo hagan con amor. El dinero vendrá después esa será el resultado de todo el buen trabajo que hagan.