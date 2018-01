“La música es mi pasión”

Gonzalo Tahhan es originario de Santiago del Estero en Argentina, actualmente tiene 26 años. Licenciado

en pscicología y siempre mantuvo un equilibrio con su carrera musical.

La música siempre estuvo en su vida y ahora de manera independiente ha logrado destacar tanto en Argentina y en México. Se encuentra a punto de lanzar su segundo sencillo y puedes enterarte de todas sus presentaciones a través de su FB/Gonzalo Tahhan.

¿Cómo inicias en el mundo de la música?

En Argentina la Música es parte de nuestra vida, desde muy pequeño me gusto este ambiente, siempre hay una guitarra en las casas así que después de cada comida hay un poco de música o en las reuniones con amigos siempre acabamos cantando un poco y pasándola bien, jugamos a hacer música y nos relacionamos de esta manera. A los 17 años decidí estudiar psicología pero siempre a la par estuve en la música en especifico al folklore argentino.

Una publicación compartida de Gonzalo Tahhan - (@gonzalotahhan) el Dic 15, 2017 at 4:19 PST

¿Qué te trae a México?

Vine a visitar a mi hermano y me enamoré, estuve viajando un tiempo entre México y Argentina, pero conocí gente muy linda, conocí parte del Sur y estuve presentándome y este cambio se fue dando gradualmente de ya quedarme

acá, decidí definitivo el quedarme por su cultura que me encanta, hablando de temas económicos argentina esta en una situación difícil y aquí hay una energía muy bonita y pues esto se fue dando y me encanta estar por acá.

Una publicación compartida de Gonzalo Tahhan - (@gonzalotahhan) el Dic 1, 2017 at 9:21 PST

¿Cómo es tu proceso al crear una canción?

Todo el tiempo es diferente, en ocasiones puedo escribir una canción en 5 minutos pero hay canciones en las que me tardo hasta 2 años, creo que lo importante es el mirar el mundo de manera poética, que podamos tomar inspiración de nuestro al rededor. También considero que esto es una practica el escribir todos los días funciona pero para componer me gusta estar seguro que ese es el acorde que va justo en ese momento y encontrar el equilibrio.