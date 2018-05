La Verdad, con el talento joven

Daniel Quintanilla Pérez es estudiante del décimo semestre Arquitectura en Universidad Anáhuac –Cancún y

ganador del proyecto de remodelación en áreas interiores de La Verdad.

Como parte de su compromiso con el talento de los jóvenes, La Verdad lanzó un reto de remodelación del espacio físico para los trabajadores y lo ganó un proyecto de la Universidad Anáhuac que lidera Daniel Quintanilla Pérez.

¿Qué te parece que el Grupo Editorial La Ver­dad este apoyando este tipo de proyectos?

Me parece excelente que La Verdad, tanto sus directivos como colaboradores opten por una remodelación, porque la cali­dad de vida es lo más importante de una empresa y cuando tienes a tus empleados contentos, no importante el tiempo.

¿En qué consistió tu proyecto de remodelación?

Fue de la fachada y del interior del área de trabajo y comida de los empleados del dia­rio. Se planteó desarrollar un área donde las personas puedan tener su descanso en horario laboral. Donde puedan estar a gus­to, comiendo, trabajando, que sea óptima para su desempeño. La idea fue aumentar la productividad del usuario y la comodi­dad. Que motive el espíritu emprendedor de la empresa.

¿Qué técnica utilizaste para tu pro­yecto?

En este proyecto se plantea una inte­gración de interiorismo, se manejan diferentes tipos de maderas, tanto en muro como en plafón y estas maderas van a integran una serie de texturas y cambios generando sensaciones de manera que el usuario vaya sintiendo una sensación agradable.

¿Qué opinas de que el Grupo Editorial esté apostando por el talento joven y preparado?

Honestamente no lo esperaba y se me hace una gran iniciativa que empresas como La Verdad le abran la puerta a la Universidad Anáhuac y que no se queden en el salón de clases las propuestas, sino que puedan salir y funcionar. Gracias a la empresa Grupo Editorial La Verdad.

Apoyo

La catedrática Victoria Palos, fue una de las impulsoras de este proyecto den estudiantes y que se verá reflejado en la realidad.