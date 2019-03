MUJERES QUE DEJAN HUELLA: Investigadora Reconocida de la Uady

Investigadora Reconocida de la Uady

La Doctora Rocío Ivonne Quintal López, integrante del cuerpo académico de Estudios de la Mujer y Relaciones de Género, del Centro de Investigaciones Regionales (CIR) “Dr. Hideyo Noguchi”, de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y Doctora en Ciencias Sociales; investigadora de casos trascendentales en la población indígena, como; Género, Migración y sexualidad, derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de derechos humanos, prevención y atención de la Violencia de Género, transversalización de la perspectiva de género en Instituciones de Gobierno y Educación superior, Prevalencia del VIH/SIDA y factores socioculturales asociados, para el desarrollo de estrategias de prevención entre migrantes mayas yucatecos, Empoderamiento Femenino en Mujeres Indígenas de Yucatán, Diagnóstico Participativo sobre situación y factores de género asociados a la Pobreza Patrimonial Femenina en el Municipio de Santa Elena, Yucatán; nos hace un resumen de esto dentro del mes de la mujer.

¿Doctora cómo ve la violencia a la mujer en el estado, pues a pesar de que no está como en otros estados, si existe?

Claro que existe en menor magnitud todavía pero existe y no podemos dejar que avance, la violencia psicológica conocida como “microviolencia”, es un caldo de cultivo, es abono para otros tipos de violencia y es con lo que se empieza, desafortunadamente la violencia va tomando dimensiones que cuando se sale de las manos puede llegar hasta la muerte, pero no podemos entender la violencia sin entender cuál es su idea del amor que tienen las personas, pues muchas veces se justifican que lo que está viviendo “es por amor” y realmente no es así, la violencia se va colando poco en nuestra vida, le vamos dando luz verde, entre los tipos de violencia existe la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. No obstante, advierte que la psicológica “es el abono para los otros tipos de violencia” y que de acuerdo con encuestas nacionales, es la que se vive con mayor frecuencia.

¿Cree que la violencia sea influencia para que en estos tiempos la mujer ya no quiera ser madre?

La maternidad ya no es prioridad para la mujer profesionista, de acuerdo con un estudio de la Universidad Autónoma de Yucatán, el número de hijos entre las yucatecas ha ido en descenso en las últimas décadas, sobre todo en mujeres que cursan estudios universitarios, pues en los años 70, el promedio era de cuatro hijos, y actualmente las mujeres deciden tener uno o dos hijos como máximo o no tener; la maternidad ha dejado de ser un elemento central en la construcción de la identidad femenina en las mujeres yucatecas, cada vez son más las mujeres que dejan a la maternidad fuera de su proyecto de vida y esta tendencia, actualmente se da en mujeres que nacieron en la década de los años 70, quienes actualmente tienen alrededor de 40 años de edad; también se da que hay mujeres que desean tener un hijo pero no quieren vivir en pareja por lo que buscan a un hombre únicamente con el fin de embarazarse y tener ese hijo, sin casarse ni establecer un hogar con esta persona, o también si consideran que no existe la persona ideal optan por la fecundación in vitro. Esto es algo que las mujeres entre 35 y 40 años comienzan a ver como una opción. Por otro lado, el número de mujeres que no tienen hijos en Yucatán está en aumento. Según cifras de Consejo Nacional de Población (Conapo), se calcula que para 2020 el número de yucatecas mayores de 35 años sin hijos aumentará un 17.2 por ciento. Para esto lo que más influye son intereses personales de triunfar y salir adelante, cosa que con un hijo es un poco más complicado a veces.

¿La población indígena qué papel juega en esto?

La población indígena es la más vulnerable, pero no solo en violencia, sino en diversas áreas como económica, de salud, familiar, pues desgraciadamente, por la mentalidad frenan muchas cosas y fomentan otras que no son buenas, pues económicamente al no tener recursos necesarios, las mujeres trabajan el campo, los hombres migran de su localidad, trayendo abandono, maltrato e incluso enfermedades, pues se ha comprobado que la migración en dicha población es la que ha introducido el VIH en el sector.

¿Cómo se puede erradicar esta situación, tanto en la comunidad indígena como en la zona conurbada?

A la comunidad indígena hay que poner más énfasis, hay que ver la forma de darles mayor información en cuanto a derechos, salud y valores, para que la situación pueda cambiar, es por eso que el gobierno debe hacer mucha marcación ahí con programas, conferencias, talleres, cursos, para poder ayudarlos y hacer conciencia en ellos para que las cosas mejoren.

¿Platíquenos un poco de sus investigaciones?

Yucatán es un estado rico en muchos aspectos, con una cultura y unas raíces que siguen latentes, cosa que no en todos los estados es así , pero así como tiene mucha belleza, tiene muchas cosas en contra, que buscando muy detalladamente se ha podido encontrar el porqué de las enfermedades, como en el caso de la migración, que fue la causa por la que entro el VIH, o el porqué de la pobreza, o la identificación real de la población maya, todos con la finalidad de encontrar los datos correctos para poder impulsar un plan de mejoramiento y erradicación, donde normalmente en todos los casos los más afectados son las mujeres.

_Eliza Ongay