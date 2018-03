“Evolución constante”: Ma. José Cadena

Ma. José Cadena es lic. en relaciones internacionales

Cancún.- Ma. José Cadena es lic. en relaciones internacionales, condujo el programa juvenil teen de Televisa Networks y se encuentra más que lista para hacer una maestría en género, periodismo o comunicación.

Originaria de la Ciudad de México, Majo vivió parte de su infancia en Puerto Escondido para después echar raíces en Cancún, momento en el que su padre terminó el programa cámara infraganti.

¿Cómo ha sido tu evolución laboralmente hablando?

He crecido mucho, terminé la carrera en este año que estuve combinando con mi trabajo, primero con el programa de tv y ahora con la plataforma digital diario de confianza, un proyecto que en lo personal me ha enriquecido mucho y que agradezco por la oportunidad que me dieron.

¿Cuál es el giro del programa que conduces?

Este proyecto que inició en el 2016 es una aplicación de noticias permanente que está enfocado al análisis y debate político con el plus de que se manejan temas culturales, deportivos y artísticos, que permiten enriquecer al programa. Lo conduzco con Callo de Hacha donde manejamos temas meramente políticos nacionales e internacionales y ahora emigrando a radio fórmula donde estamos al aire 1 vez por semana.

¿Estás plena en este momento de tu vida?

¿Te hace falta algo?

Me sobra, estoy totalmente agradecida por todas las oportunidades que se me han presentado, las cosas tienen que llegar en el momento indicado, ahora me siento muy bien, fue un año de mucho crecimiento a nivel personal que se refleja en el ámbito laboral.

¿Tu libro de cabecera?

No tengo uno en específico, pues devoro libros y constantemente me voy enamorando de lo que voy descubriendo, ahora por ejemplo estoy leyendo la idea de la justicia de Amartya Sen, aunque este año de los 20 que leí puedo citar como mi favorito “crimen y castigo” de Fedor M. Dostoievski.

PREMIOS En octubre de 2017 el equipo de diario de confianza recibió el reconocimiento como líderes digitales más influyentes de México otorgado por los Eliot

Awards Mx.