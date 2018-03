“Esto es increíble”

Adrián Cué nació en la Ciudad de México el 23 de octubre de 1981. Estudió actuación en el Centro de Estudios y Formación Actoral de TV Azteca. Se fue a estudiar actuación a Barcelona, España por un tiempo.

Adrián Fernando Cuevas Zambrano, mejor conocido como Adrián Cué, es un modelo, actor y cantante mexicano, actualmente conductor de “Enamorándonos” y destacado por ser parte de Mercurio.

¿Cómo ha sido este cambio, antes como cantante en Mercurio y ahora como presentador?

Las cosas no cambian tanto como uno pensaría, la carrera tiene diferentes matices porque afortunadamente he tenido la oportunidad de hacer diferentes cosas, pero al final el esfuerzo que uno imprime en el trabajo es el mismo, lo que hacemos es darnos a la gente, trabajar duro y esforzarnos por lo que estamos haciendo. Estoy disfrutando una etapa diferente, no había tenido la oportunidad de conducir un programa en vivo por dos horas, y gracias a Dios, esto es increíble.

¿Cómo surge la oportunidad de entrar a ‘Enamorándonos’?

Cuando algo es tuyo, aunque te quites y lo que no, aunque te pongas. Cuando terminé de grabar Señor Acero, me ofrecieron entrar a la serie del ‘Centauro’, estaba esperando a que me confirmaran el personaje y de pronto Televisión Azteca me llamó para ofrecerme este proyecto y la verdad es que si no se hubieran tardado tanto en confirmarme este personaje, no hubiera aceptado este proyecto. Al día siguiente estaba yo negociando y ya para cuando me di cuenta... ya estábamos al aire.

Cuéntanos alguna experiencia interesante que haya pasado en el programa...

Hace un par de semanas se nos fue el audio antes de entrar al programa y ¿cómo haces un programa en vivo sin audio?, gracias a Dios tenemos una excelente productora que trabaja en vivo a mil por hora, y que todo el tiempo está al pie del cañón, sacamos adelante los primeros minutos hasta que resolvimos el problema y de hecho fue uno de los días con mayor rating. La verdad es que cuando un barco esta bien piloteado navega constante.

Durante la entrevista Adrián Cué destacó su cariño por Quintana Roo, su gastronomía, y sobre todo porque cuenta con familia en el estado.