“Escribir para trasmitir”

Miguel Manjarrez realizó sus estudios de Filosofía en el Seminario Conciliar de Yucatán, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en psicoterapia cognitivo conductual.

Originario de Chetumal, Miguel ha destacado en diversos estados de la República Mexicana y el extranjero, gracias a su impecable y destacada carrera como escritor y promotor cultural.

¿Cuántas obras has hecho a lo largo de tu carrera literaria?

Entre mis publicaciones realizadas “Cuéntame gatito”, “Había una vez”, “Nada que fingir” y ‘Orbelina’, además de mis participaciones en la compilación de textos de excelencia literaria editado en Estados Unidos y en la Antología de poesía erótica de Librélula Editores.

¿En qué lugares has presentado tus obras literarias?

En México he presentado mis obras en ferias de libros en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Veracruz, Mérida, Chetumal, Playa del Carmen y Bacalar, y en ferias internacionales Bogotá y Toronto, donde también he sido invitado por universidades, grupos independientes, ayuntamientos y encuentros literarios.

¿Además de escribir, realizas otra actividad?

Soy promotor cultural y creador del premio nacional “Nada que fingir” que lanzará su tercera convocatoria en el mes de marzo y actualmente tengo el cargo de sub director del CECyTE, y desde hace más de 19 años participo en actividades educativas como docente y director en secundarias, preparatorias y universidades.

¿Tus planes a futuro como escritor?

El próximo mes de marzo tengo la Tercera edición del concurso “Nada que fingir 2018”, estoy promoviendo además la obra literaria ‘Orbelina’ y me encuentro en el proceso y preparación de un nuevo libro que posiblemente publique en el mes de diciembre de este año.