Entrevista a Hola Lou.

Hola Lou también conocido como Luisa Salas es una artista y diseñadora gráfica mexicana que actualmente radica en Playa del Carmen. Sus pinturas e ilustraciones se basan en conceptos audaces como contrastes y equilibrio.

Luisa Salas, tiene 26 años, es diseñadora gráfica e ilustradora. Nació en Durango, Durango y actualmente vive en Playa del Carmen, Q.Roo.

¿Por qué decidiste estudiar Diseño?

Siempre supe que quería estudiar diseño, es lo que más se acercaba a lo que más me gustaba de mi día a día: dibujar y usar la creatividad para cualquier situación.

¿Cuál ha sido tu mayor experiencia durante tu carrera?

Probablemente darme cuenta de que puedo lograr cualquier meta que me ponga yo misma delante. Cambiar mi trabajo de 7 años como diseñadora gráfica por perseguir una carrera artística no ha sido fácil, pero definitivamente ha traído una satisfacción personal que nunca antes había experimentado, estoy muy contenta con lo que se viene próximamente en mi camino.



¿Qué es lo que te inspira?

Los contrastes. Todas mis piezas de arte o ilustraciones son basadas en este concepto, ya sea con colores, objetos, situaciones, etc. El Caribe me ha enseñado tantas formas de contraste, que me es imposible no plasmar estas experiencias. Por otro lado, la ‘complejidad de la simpleza’ es un tema recurrente en mis trabajos más recientes.



¿Que colaboraciones has podido realizar?

Ha colaborado con artistas internacionales, con plataformas para creativos como 'Ello', Creative Debuts, Platform LA, y hasta con músicos de varios países. También, en el mes de Abril tengo una colaboración con uno de mis amigos favoritos y el icono de la tipografía moderna: Un mural con Ricardo González de It'saLiving + la tienda de concepto Hola Objeto, en Monterrey.



¿Qué aviones tienes un futuro?

Seguir colaborando con marcas y personas interesantes, mantenerme productivo y enfocado. Tengo un camino largo por delante y mucho que aprender, pero el futuro se ve de lujo sin duda! :)