En proyecto ampliación de Puerto Progreso

Conocedor del Puerto de Progreso desde el año 1995 y con periodos al frente de la Administración Portuaria Integral (API) en distintas épocas, Agustín Arroyo Toledo, actual director general de la API Progreso ha visto transcurrir más de dos décadas de transformaciones y desarrollo en las instalaciones, lo que a su vez ha impactado en el desarrollo económico de la Península de Yucatán.

¿Cuáles serían los cambios de mayor relevancia en la API progreso en las últimas dos décadas?

En 1995 solo existía una plataforma de 4 hectáreas construida a 7 kilómetros de la costa, donde se recibían los barcos graneleros que empezaron a detonar las industrias avícolas y porcícolas; el ex gobernador Víctor Cervera Pacheco consiguió los fondos federales para hacer un canal de navegación de 7 kilómetros de longitud y 150 metros de ancho para alcanzar una profundidad de menos 11 metros, ya que el subsuelo de Yucatán por ser de roca requiere un dragado costoso pero se hace una sola vez y no necesita mantenimiento. Con el material obtenido del dragado se amplió la plataforma de 4 a 44 hectáreas. Con todas estas ampliaciones los barcos graneleros ya podían venir al 70% de su capacidad disminuyendo el costo de traslado por tonelada de granel casi a la mitad.

Confirma Agustín Arroyo Toledo que se pretende hacer más atractivo y seguro el puerto para los cruceristas.

Por ello Yucatán se posiciona como el principal exportador de producción avícola y porcÍcola, gracias a que la infraestructura que detonó es agroindustria. Esta infraestructura nos dio también la oportunidad de traer contenedores y otro tipo de mercancías. Hasta antes del 2000 se importaban 1 millón de toneladas de graneles y actualmente se ha triplicado este rubro.

¿Además del transporte de graneles que otros servicio ofrece el puerto?

En los muelles que se tienen se reciben carga general como alimento para cerdos, madera maquinaria, granel mineral también se comercia, pasa por el puerto, fertilizantes, piedra, gasolinas, contamos con una instalación reciente, que es la terminal de fluidos de hidrocarburos.

Esta es la maqueta donde se detalla la ampliación del puerto.

Por el puerto de Progreso ingresan todas las gasolinas que se consumen en la península desde aquí se surte de hidrosina al qué está considerado como el segundo aeropuerto más importante de la república, que es el de Cancún; también se abastece Campeche y Yucatán con hidrocarburos e hidrosina.

Mención especial merece el apartado del arribo de cruceros. La vez pasada cuando yo estuve promovimos la llegada de cruceros turísticos, logramos atraerlos a Progreso, convirtiendo este destino como el cuarto a nivel nacional después de Cozumel, Mahahual y Ensenada.

Existe un proyecto de mejora en las áreas turísticas del municipio, ¿Cómo participa en este plan la API?

El gobierno del Estado está dando atención especial a este rubro, el gobernador Mauricio Vila Dosal es un gran promotor del estado, consiguió atraer el tianguis turístico para este año y tenemos que estar preparados para este evento nacional y para ello hay un programa importantísimo entre gobierno del estado y el municipio, para realizar una remodelación en la zona turística y nosotros nos hemos sumado a este plan con la parte que colindan con la entrada donde se va a desarrollar una área con servicios para los turistas como restaurantes, va a haber un museo y otros servicios que harán más atractivo y seguro el puerto para los cruceristas.

En 2018 Puerto Progreso recibió a 443 mil pasajeros de los cruceros; más o menos el 30 por ciento de esos visitantes bajan al puerto.



¿Cuánta derrama significan los turistas en cruceros?

En 2018 Progreso recibió a 443 mil pasajeros de los cruceros; más o menos el 30 por ciento de esos visitantes bajan al puerto, otro 30 por ciento se va a los tours a las ruinas de Chichén Itzá, por ejemplo y de acuerdo a las cifras que nos dan las navieras por cada pasajero que baja del barco la derrama es de 50 dólares promedio

Existe el interés por parte de un empresario norteamericano para enviar a Progreso un crucero con pasajeros de muy alto nivel económico, cuyo recorrido sería cada 15 días; el dueño del barco con quien entramos en contacto durante el Seatrade Cruise Global celebrado en Miami, ya vino a Progreso, se le vio muy interesado, están en los estudios de mercado; en paralelo existe el interés también de establecer una ruta para un ferry que recorrería Progreso Yucatán - Tampa Florida.

En el puerto también se contempla la construcción de un puente para agilizar la entrada y salida de camiones contenedores.



¿Con todas estas expectativas, ya es urgente la ampliación del puerto?

Necesitamos hacer una ampliación; tenemos un proyecto pero no hay dinero. Se requiere la ampliación del canal de navegación de 150 a 180 metros, así como profundizar la dársena del canal a menos 14 metros. Con el producto obtenido de ese dragado hacer otra plataforma más de entre 40 y 60 hectáreas, donde se desarrollarían otras terminales entre estas una de gas, tan necesaria para el desarrollo de la península.

Además está el proyecto de la construcción de un puente para agilizar la entrada y salida de camiones contenedores, ya que estas cargas crecientes nos ha venido impactando de una manera muy importante con el tránsito de camiones por el puerto, y va a seguir habiendo más y más camiones porque las cargas siguen creciendo, entonces la idea es construir un paso a desnivel que desemboque en la carretera para liberar la ciudad del tráfico.

¿Cómo impacta al puerto la cancelación de la Zona Económica Especial?

Por fortuna el gobernador Vila Dosal, está muy interesado en esa zona, aunque ya no se le llama zona económica especial sino “Polo Tecnológico del Bienestar”, la va a retomar como un proyecto del estado, ya está pidiéndole al residente su apoyo y probablemente solicitándole algunos apoyos federales pues en el caso de Yucatán, los terrenos ya están destinados porque eran propiedad del gobierno del estado nunca ha sido de particulares.

Ahí nosotros requerimos de una área para hacer un corredor fiscal con el puente y llevar la aduana para allá con lo cual ayudaría mucho al desarrollo de esa zona para las empresas que se pongan ahí; pudiera incluso tener tratamiento fiscal especial, entonces todo vendría concatenado para lograr el descongestionamientos en el puerto, pues todo se bajaría allá.

¿Qué beneficios traerían para el puerto los dos grandes proyectos federales en el sureste con la construcción de la refinería y el Tren Maya?

La refinería no tendría mucho Impacto para el Puerto, pero con el Tren Maya creo que sí podríamos hacer una sinergia por los cruceros a nivel de turismo de flujo de pasajeros.

NUMERALIAS

2017 Progreso movió 58 000 Teu’s en cargas

2018 cerró el movimiento de contenedores en 148,000 Teu’s

2018 registró 6.5 millones de toneladas

2019 la meta es aumentar un 12 por ciento para llegar a las 7.2 de toneladas anuales.

PRINCIPALES EXPORTACIONES:

Productos transformados por maquiladoras textiles.

Productos transformados por maquiladora de joyería

Productos transformados por maquiladora de implementos electrónicos

Derivados de henequén

Productos avícolas y piscícolas

Productos perecederos

Frutas y verduras

Productos del mar

Miel

PRINCIPALES IMPORTACIONES

Materia prima para maquiladoras textiles

Materia prima para la industria del plástico

Materia prima para alimento de animales

Materia prima para maquiladora de joyería

Materia prima para maquiladoras de implementos electrónicos.