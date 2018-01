“El vino es compartir momentos”

Sonia es una reconocida enóloga de origen

Sonia Montanares se especializó hace más de 20 años en la enología y dentro de sus labores en esta profesión se

desempeña como supervisora de bodegas de elaboración, almacenaje y comercialización de vinos.

¿Cómo te iniciaste en la enología?

Mi pasión por el vino me condujo a esta profesión, aunque profundicé en este mundo cuando pisé por primera vez una viña de la cual me enamoré hace más de 30 años y desde ese momento decidí que quería dedicarme a esto, una actividad que disfruto muchísimo y que día a día me sigue gustando más.



¿Qué funciones desempeñas?

Comercializo vinos de mi país y estoy enfocada a promover la bebida con diferentes actividades, por mencionarte algunas, conferencias, exposiciones, catas, cenas y talleres.



¿Cómo se actualiza un experto en vinos?

La experiencia es una gran herramienta que a mi me ayuda de maneta personal, pero lo que específicamente me actualiza y me mantiene al día en los temas del vino es la preparación, la lectura, el viajar, el conocer y seguir aprendiendo todo lo que tenga que ver con la bebida.



¿Cómo traduces el vino en tu vida, profesional y personalmente?

Mi vida ha girado en torno al vino, son muchos los años que me he dedicado a esta profesión, y me considero privilegiada por hacer lo que me apasiona, lo que me mueve y me transforma como persona y como enóloga.



Como experta ¿qué opinas de la cultura de vino que existe en México?

Tienen muy buen nivel, tanto en consumo como en apreciación y en cuanto a sus vinos alcanzan un buen puntaje de calidad.

LOGROS

Gracias a la experiencia adquirida actualmente realiza exposiciones, catas, cenas maridaje y exposiciones a nivel mundial, además de comercializar y promover vinos de su país natal.