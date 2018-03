“El negro es suerte para mí”

Henry Tzab nació en Cozumel el 9 de marzo de 1995, vivió en la isla hasta los 17 años y de ahí se fue a Mérida, después a a

Monterrey, donde inició la carrera en Diseño de Modas en Arte A.C.

¿Ya terminaste la carrera?

No. La inicié en Monterrey donde prácticamente hice el tronco común en diseño y de ahí me fui a la CDMX, estudié 2 años y hace poco me di de baja porque quiero acabarla en Barcelona.

¿Cómo entras a tu primer concurso?

Desde que inicié la carrera en Monterrey empecé con los concursos, “Muestra de Moda Mexicana en Barcelona” fue mi primer concurso que se hizo en España, tenía 19 años.

¿Cuál fue tu mayor miedo antes de entrar al concurso?

Yo creo que no había un temor de mi parte, sólo era la incertidumbre de saber si les iba a gustar mi propuesta. Para iniciar, el concurso te pedía un registro y tenía que mandar la parte de frente y detrás del look con el que estás participando y ya los jueces decidían si era bueno para presentarlo. Participaron más de mil personas, de esas sólo seleccionan a 15, yo mandé mis fotos y afortunadamente les gustó.

¿Cómo llegas a presentar tus diseño en Milán?

En el 2017 volví a entrar al concurso “Muestra de Moda Mexicana” pero esta vez no solo se presentó en Barcelona, también se hizo en Milán. La ceremonia se hizo en Italia y me otorgaron el premio de primer lugar, que es una beca para la misma ciudad.

¿Por qué vistes de negro?

Porque para mí es buena suerte, así como en la alta costura el verde y dejar las tijeras abiertas es mala suerte. Son cosas que vamos adquiriendo en la carrera.