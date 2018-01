El arte es esencial en mi vida

Gaby Cadena es licenciada en ciencias de la comunicación egresada de la Universidad Iberoamericana

con más de 20 años de experiencia en la conducción televisiva.

¿Desde cuándo comenzó tu gusto por el arte?

Desde muy pequeña, solía dibujar en un atril y con el tiempo me fui enamorando del arte, además cuando comienzas a entenderlo y a comprenderlo haces una conexión a través de ese descubrimiento que te va envolviendo en las expresiones artísticas.

¿Tienes alguna corriente predilecta?

En realidad no, soy amante del arte y en general todo me parece extraordinario, puedo disfrutar desde el cubismo y de la misma manera gozo el expresionismo, el barroco o el abstracto. Picasso que fue uno de los grandes del mundo que pasó por todas las etapas, sus obras en particular, sí son de mis predilectas.

¿Qué museos han marcado tu pasión por el arte?

Cada museo que he visitado me ha dejado algo, pero por mencionarte algunos Orangerie ubicado en la plaza de la concordia en París que tiene toda la historia de Claude Monet creador del impresionismo es impactante, otros de mis favoritos es el Museo Rodin y el Nacional del Prado.

¿Entre tus artistas favoritos, cuáles mencionarías?

León Alva y Marisol D´Estrabeau, artistas extraordinarios con propuestas muy expresivas, Jaime Fierro que tiene

una empatía muy marcada con Siqueiros me ha atrapado con cada una de sus obras. Diego Rivera, Frida Kahlo y Diego Velázquez considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal forman también parte de mis favoritos.

SUS PASIONES

