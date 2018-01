Distinguido como“Rey del viento”

Alan fue uno de los dos mexicanos que clasificó para el mundial de Ironman 70.3

Alan Carrillo nació en Ciudad del Carmen, pero a los seis meses vino a Cozumel, lugar donde ha vivido

toda su vida. Su próximo deseo es estudiar los cursos en línea de entrenador de la FMTRI.

Desde niño era muy inquieto, fue por consejo de una maestra que le dijo a mi mamá que me metiera a un deporte para liberar la energía. "Empecé con atletismo a los 14 años, luego duatlón y en el 2011 hice mi primer triatlón”.

¿Siempre estuvo en tus planes competir?

No, cuando empecé lo hacía porque me gustaba, pero naturalmente cuando entrenas en la escuela municipal de atletismo, te metían automáticamente a las competencias. Fue en el 2009 cuando logré clasificar para nacionales en la disciplina de duatlón.

¿Tu complexión delgada fue un problema en algún momento?

En el deporte al que yo me dedico, ser de complexión delgada ayuda mucho, claro que necesitas ganar músculo, quemar grasas, pero sobre todo yo cuido muchísimo la comida que voy a quemar y la comida que hace que recupere lo que ya quemé, teniendo en cuenta esos puntos hace que tu entrenamiento valga la pena. No llevo una dieta específica, para mí, comer saludable es comer de todo pero en cantidad correctas, sí me puedo dar el lujo de comer un pastel, pero no tan seguido.

¿Cuándo el deporte se convierte en algo serio?

Cuando me sacaron por primera vez del equipo de atletismo por llegar tarde. El entrenador me sacó y me puso muchas condiciones para poder regresar, eso fue antes de obtener medallas, pero a raíz de eso me puse las pilas para demostrarle a la persona que me acababa de correr que soy bueno, casualmente esa misma persona me llevó a obtener medallas tiempo después. Más adelante el hecho de que mi mamá se haya enfermado de cáncer de

mama, dije que lo quería hacer de manera profesional para que ella se sintiera motivada para seguir luchando, eso cambió mi forma de pensar, quería demostrar que se pueden hacer las cosas y tener una carrera deportiva.