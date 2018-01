“Creando fotos basadas en emociones”

Su pasión por la estética visual lo llevó a la fotografía

Pipe Gaber nació en Mérida, Yucatán un 14 de Agosto de 1991. Estudió Comunicación en la Universidad Modelo, actualmente tiene 26 años y radica entre CDMX y Mérida.

¿Por qué decidiste estudiar fotografía?

No hay una razón en especifico por la cual haya decidido estudiar fotografía, la vida me llevo solito a eso, siempre he tenido la facilidad de buscar la estética visual en las personas, tanto externa como la esencia de la persona, siempre busco que la esencia de la persona se vea reflejado en las fotos, igual en las parejas trato de que su esencia como relación que se reflejo toda esa parte interna. Me encanta viajar mucho y conocer gente la cámara ha sido una llave que me a abierto muchas puertas así que es la mejor herramienta.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción durante tu carrera?

Han habido varios, a lo largo de 6 años de carrera han sido muchos éxitos, he tenido muchas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, al igual que he recibido premios de fotografía e inclusive invitaciones a eventos y red carpets en México. Una de mis mayores satisfacciones es el agradecimiento de mis clientes sobre todo en bodas, el que me permitan capturar esos momentos únicos para ellos y el poder conservar sus emociones

de ese día y que se vuelven un recuerdo para toda la vida.

¿Qué te inspira al momento de planear una sesión?

Siempre busco en mi alrededor, en mis viajes, estando aquí en Mérida o en México estoy buscando constantemente locaciones donde me voy imaginando la sesión, al final siempre es un trabajo en equipo junto con el director editorial, la maquillista, vestuarista etc y eso es lo padre de este trabajo, el relacionarte con mas talentos. También me gusta mucho ver pinturas y obras de arte, la gran parte de mi esquema de iluminación esta basado en pinturas de retrato.

Trayectoria

Durante su carrera ha podido colaborar con Caras argentina, en editorial televisa.

Para poder ver más de su trabajo visita sus redes sociales como en

instagram: @pipegaber y

www.pipegaber.com