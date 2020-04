Con arte tabasqueño para el mundo

Con más de 32 años de experiencia profesional Olga Elizabeth Rodríguez Luna, fundadora del Ballet Clásico de Vanguardia en Amberes, Bélgica y actualmente primera bailarina del Taller Coreográfico de la UNAM, nos comparte algunas de sus experiencias.

¿Cómo empiezas en la danza clásica, que te motivó?

Inicié mis clases de ballet en Tabasco con la maestra Bibi Barragán Gaytán. Estuve con ella un periodo de 6 meses más o menos. Amigos nuestros, ven en mi la facilidad y condiciones para bailar profesionalmente y mis padres deciden llevarme a la Ciudad de México a la Escuela Nacional de Danza Clásica (ENDC).

¿Recibiste una invitación de beca para continua tu formación en Nueva York, porque la declinaste?

Antes de cumplir mi primer año de formación, Thalía Mara habla con mis padres y les dice que tiene una beca para que yo continúe mis estudios en la ciudad de Nueva York.

Pero a mis 16 años, no quería irme más lejos de mis padres y desistí.

Sin embargo, las maestras Lourdes Treviño y Mirna Villanueva me piden que vaya nuevamente a presentar el examen de admisión a la ENDC (del cual ya me había rechazado una vez) pero ésta ahora entre el jurado estaban la maestra Eva María Ortiz, Carola Montiel (qepd), Roberto Sanchez (qepd), Francisco Martínez (qepd) y Silvia Ramírez.

Al verme me admiten en la escuela, colocándome en quinto año de la carrera.

¿De ahí te fuiste a Canadá?

En el último año de la carrera me doy cuenta que me gusta mucho la coreografía y el neoclásico. Al escuchar hablar de los coreógrafos canadienses Fernand Naulf y de James Kudelka me nace la inquietud de irme a Canadá para poder empezar un trabajo corporal y adentrarme en el estilo neoclásico.

Cuando llego a Canadá hago la audición en la compañía de Los Grandes Ballets Canadienses (en Montreal) y me dan el contrato.

A la par trabajo en la Escuela Superior de Quebec bailando para universidades y escuelas.

Además por las noches estudiaba un posgrado en danza en la Escuela Mundial de Canadá.