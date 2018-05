“Con amigos vamos a lograr más”

Ana Arana Martín estudió en la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán la carrera de Ciencias Políticas, aun cuando estaba en otro estado, desde la FEQY trabajaba en elecciones.

“Como buena cozumeleña, siempre voy a tener los dos ojos bien puestos en la isla, y siempre voy a estar al pendiente de todo, porque aquí en Cozumel particularmente quiero que todo sea perfecto”, asegura Ana Arana.

¿Cuántos años tenías cuando decidiste comenzar en la política?

Yo siempre he estado desde chiquita junto con mi abuelo, me llevaban a las caminatas. quienes cono­cieron a mi abuelito saben que él estuvo mucho tiem­po en el mercado municipal, entonces cada vez que habían elecciones el mercado tenía mucha injerencia y así fui creciendo en la política.

¿Cuándo toma un papel importante?

A los 17 años, yo quería estudiar Derecho porque algún momento quería estar dentro de la política. No me imagino una sociedad sin que tenga en cuenta lo que es política, porque hasta nuestros alimentos tienen que ver con política por el tema del IVA y de los precios; el sindicato de los maestros que tiene que ver con política, o sea, todo en este mundo está relacionado con la política y nos puede beneficiar o perjudicar. No me imagino no teniendo una opinión en la política.

¿Cómo logras asumir el cargo de la Red Jóvenes X México?

Fue por invitación de Pablo Angulo. Yo soy fiel cre­yente de dos cosas, la primera es que a la universidad se va a aprender a lo que uno se quiere dedicar; y la otra es que a la universidad se va hacer amigos y con­tactos. Cuando estábamos estudiando la carrera de mi grupo de amigos eran 2 campechanos: Ariana Rejón Lara y Emilio Lara, pero de pronto se nos integra al grupo Pa­blo Angulo y nos convertimos en una generación que nos sentabamos en una mesa a tomar un café y de lo único que hablábamos era de política, yo me acuerdo que nos poníamos debatir, ellos se preocupaban por quién iba a gobernar en Quintana Roo y yo de quién iba a gobernar en Yucatán y Campeche. Entonces, estoy muy contenta de que se me hayan tomado en cuenta y aquí estoy con la camisa bien puesta.

Red de Jóvenes

9 de los 11 municipios del estado de Quintana Roo tiene dirigencia actualmente. Bacalar y Cozumel son los únicos que aún no asumen una dirigencia, porque se llegó a un acuerdo que sería después del proceso electoral