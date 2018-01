“Aportando colores al mundo”

Imelda Guzmán es diseñadora web y de interiores y actualmente está realizando sus prácticas profesionales de la licenciatura en psicología en la Universidad Humánitas.

Originaria de Mazatlán Sinaloa, Imelda lleva más de 17 años viviendo en Cancún, lugar donde se ha dedicado al rescate de diversas aves de la región de manera altruista.

¿Cómo surge tu acción altruista protegiendo especies?

Desde los siete años me enseñaron en casa a cuidar a las aves, y desde entonces cualquier situación que se presente me comprometo a darle solución.

¿Específicamente qué especies son las que rescatas?

Torcaza y chotacabras que son aves nocturnas, cenzontle, benteveo, trogones, chachalacas, gorrión común, paloma bravía, halcón y coa cabeza negra, por mencionar algunas.

¿Qué has logrado y cuáles son tus objetivos en torno a esta actividad?

He logrado conocer a profundidad el tema de las especies de la región, y mi objetivo primordial es enriquecer mi conocimiento y cuidar a las aves endémicas.

¿Cómo te preparas para ayudar a los animales?

Me asesoro cada que se presenta una emergencia con el refugio de aves y pájaros caídos de Buenos Aires, Argentina, donde los asesores online te brindan información precisa de cada especie, además leo libros de enfermedades y así es como logro identificar qué problema tienen.

¿Cómo es la gestión de un rescate?

Una vez que me buscan para ayudar a la especie me enfoco en el asesoramiento de cuidados y alimentación, o bien me pueden entregar a mi al ave a la que le dedico los cuidados necesarios para el proceso de recuperación para después reintegrarla a su hábitat.