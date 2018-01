Ama lo que haces, haz lo que amas

Gerardo Leaños estudió la carrera de diseño gráfico en la escuela Gestalt.

Con nueve años de carrera en el ámbito de la fotografía, Gerardo Leaños ha destacado como uno de los fotógrafos más reconocidos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, gracias a su dedicación, creatividad y particular estilo.

¿Por qué decidiste dedicarte a la fotografía?

Yo estudié diseño gráfico, pero junto a un amigo empezamos a realizar sesiones de fotos a nuestras amigas por $200 pesos, realmente era un hobbie de verano, pero de ahí empezamos con un estudio y posteriormente nos separamos para seguir de forma independiente.

Ahora ya tengo nueve años en el negocio y trabajando como fotógrafo, yo creo que desde que empiezas a dar un servicio y a cobrar por eso ya se vuelve tu trabajo como tal y lo difruto mucho.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción?

El empezar a ser independiente en mis decisiones y en el aspecto laboral me han ayudado mucho a superarme como persona y el darme cuenta que las cosas cuestan, desde salarios a empleados, gastos personales, pero al final el saber que lo que obtienes es por que lo trabajaste es la mejor satisfacción y en mis logros el poder ser reconocido en el lugar donde vives, el sentirte orgulloso que la gente de tu ciudad te conozca por tu trabajo y creatividad es lo que más me llena de satisfacción y el que me busquen para poderle hacer sus sesiones.

¿En qué te inspiras?

En la noche es cuando creo muchos conceptos, siempre es por culpa del insomnio, también visto muchos blogs de fotos y de moda, desde maquillaje, cabello, modelos etc. para que en algún momento tu lo puedas recrear y tener muchas ideas en la mente.

Me gusta mucho trabajar con niños y es algo muy padre, puedes explotar en el sentido de hacer cosas más locas. El cariño de mis amigos, de mi familia y mi pareja todo eso me inspira en todo momento.

Sus logros

Durante su carrera ha realizado portadas en revistas de manera local, el mes pasado realizó unas fotografías con la marca de ropa Heima que fueron publicadas en la revista Vogue México.