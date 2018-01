“Si no te ven, no existes”

Gina Alfeiran es licenciada en hotelería y gastronomía , especialista en relaciones públicas, turismo y estilo de vida

Gina Alfeiran es licenciada en hotelería y gastronomía , especialista en relaciones públicas, turismo y estilo de vida, y tiene su propia agencia de consultoría.

Originaria de Mérida, Gina hizo de Cancún su hogar desde hace 35 años, lugar donde se desenvuelve profesionalmente como una de las mejores publirrelacionistas del Caribe Mexicano y de otros estados de la República.

¿Qué tan importantes son las RP en el ciclo de vida de una empresa, institución o persona?

Las Relaciones Públicas ayudan a una empresa o institución no sólo a consolidar su reputación y mejorar su comunicación sino a prevenir crisis que pudieran afectar su imagen en un futuro.

¿Cuál ha sido tu mayor logro en esta profesión?

He tenido varios proyectos que han sido un gran logro laboral, entre ellas los cursos que hemos impartido en diferentes universidades, sin embargo participamos de manera altruista con grandes amigas RP’s en la campaña de “24 horas por los Bomberos de Cancún”.

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como RP?

Podría mencionar diferentes proyectos en los que he trabajado y me han dejado muchas satisfacciones, sin embargo, las que más me han emocionado son en las que he participado con instituciones de beneficencia y especialmente cuando damos cursos o clases en escuelas, la satisfacción de compartir el conocimiento a nuevas generaciones es maravillosa.

¿Cómo te actualizas en esta profesión para estar al día y a la vanguardia?

A través de cursos y talleres con la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano con expositores internacionales, al igual que en la PRORP (Asociación Mexicana de Profesionales en Relaciones Públicas) en México, además de capacitarnos en otras ramas que complementan las acciones de las RP especialmente en esta nueva tendencia de RP Online.